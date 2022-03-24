وجه النائب أسامة الشـاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشـريـعـان قـال في مقدمته:



يـستـعد الـمواطنون والمقيمون لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تزدحم الأسواق والمراكز التجارية لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية، ويشتكي الكثير منهم من الزيادة المبالغ فيها لأسعار هذه المواد، ويرجعون ذلك لضعف الرقابة وجشع التجار.



وطالب النائـب أسـامة الشاهيـن في سـؤالـه الموجه إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل تابعت وزارة التجارة ممثلة بـ«إدارة حماية المستهلك» بمتابعة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالمراكز التجارية والأسواق الغذائية والاستهلاكية المحلية والجمعيات التعاونية؟



2 ـ لماذا لا تصدر الوزارة تعميما بتوحيد أسعار المواد الغذائية واللحوم وغيرها، على المستهلكين لتفادي استغلال المستهلكين، مع قرب حلول شهر رمضان الكريم بزيادة الأسعار؟