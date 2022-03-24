وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، قال في مقدمته: يتزامن مع مناقشة الـميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية كل عام استمرار ملاحظة عدم تلافي أغلب الجهات الحكومية ملاحظات ديوان المحاسبة وتوصيات لجنة الميزانيات فيما يخص نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الـحـكـومية وحـساباتها الختامية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ ما إجراءاتكم لتلافي معالجة ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ ميزانيات الوزارة والجهات التابعة لكم وحساباتها الختامية؟



2 ـ كم عدد الملاحظات التي تم تلافيها في وزارتكم والجهات التابعة لكم خلال آخر سنتين ماليتين، وهل تم تنفيذ جميع توصيات الجهات الرقابية في هذا الشأن؟



3 ـ يرجى تزويدي بجميع الملاحظات التي لم يتم تلافيها وتكررت في تقارير الجهات الرقابية حول وزارتكم والجهات التابعة لكم خلال آخر سنتين ماليتين، مع تزويدي بأسباب عدم تلافيها.