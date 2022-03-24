‏دعا أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب سلمان الحليلة إلى ضرورة الالتفات إلى القضايا والموضوعات المستحقة المطروحة في المحافل البرلمانية القارية والدولية وتكثيف الجهود المبذولة بشأنها بما يصب في مصلحة البلدان والشعوب.



وقال الحليلة، في تصريح صحافي أمس على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 المنعقد حاليا في جزيرة بالي الإندونيسية، ان المؤتمر تناول ملفات مهمة عدة ودور البرلمانات في المساهمة في حلها.



وذكر الحليلة ان مناقشة المؤتمر موضوع «حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ» تؤكد أهمية إعادة النظر في تأثير التغيرات المناخية على دول العالم في السنوات الأخيرة، مبينا ‏أن هناك العديد من الدول المتقدمة تكبدت خسائر مادية وبشرية وتدميرا للمرافق العامة نتيجة تلك التغيرات.



‏في هذا الصدد، دعا الحليلة الحكومة إلى تبني المقترحات النيابية المتعلقة بإنشاء جهة متخصصة لإدارة الأزمات.