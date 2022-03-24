

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال المباحثات مع رئيسة مجلس الشورى القطري د.حمدة بنت حسن السليطي



اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في (بالي) أمس مع رئيسة مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا بوان ماهاراني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144. وفي مستهل اللقاء، أعرب الغانم عن شكره وتقديره لإندونيسيا رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا على استضافة أعمال المؤتمر وحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال. واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات والميادين لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني. كما تطرق الاجتماع إلى ما يشهده العالم أخيرا من أحداث وتداعياتها وآثارها على منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تكثيف الجهود البرلمانية وخلق مواقف موحدة تصب في صالح الجميع. من جانب آخر، التقى الغانم عددا من رؤساء الوفود البرلمانية العربية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ144. والتقى الغانم كلا على حدة نائب رئيس مجلس الشورى في دولة قطر د.حمدة بنت حسن السليطي، ونائب رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية هيثم الزيادين، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري منذر بودن. وجرى خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين مجلس الأمة الكويتي وبرلمانات تلك الدول، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاءات سفير الكويت لدى جمهورية إندونيسيا عبد الوهاب الصقر.