أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مسابقة «قراء بيتك» لتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للعام الثامن على التوالي، وذلك لشريحة عملاء «بيتي» و«حسابي» من خلال فريق متخصص بإشراف فضيلة الشيخ فهد الكندري مع مجموعة من القراء المتميزين على مستوى الكويت. وتشجع المسابقة الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم خلال هذا الشهر الكريم مع توضيح بعض أحكام التجويد، لاسيما أن هناك عدة حلقات سيتم بثها مباشرة عبر قناة «بيتك» في الانستغرام kfhgroup لاختبار بعض المشاركين في المسابقة.



وحرص «بيتك» على التنسيق مع لجان تحكيم مختصة لتطبيق معايير التقييم بشفافية وبمهنية عالية، علاوة على تخصيص جوائز بقيمة 8 آلاف دينار للفائزين من شريحة الأطفال والشباب دون 25 عاما وفق الشروط والضوابط المعلنة.



وبإمكان العملاء التسجيل مباشرة عبر موقع «بيتك» الإلكتروني وسيتم التواصل معهم لتحديد مواعيد اختبارهم على مرحلتين، علما أن المقاعد محدودة، وسيتم اعتماد أولوية التسجيل حسب الأسبقية، كما أن قنوات «بيتك» في التواصل الاجتماعي جاهزة للرد عن أي استفسارات تتعلق بالتسجيل والمشاركة في المسابقة.



وتستهدف فعاليات «بيتك» الرمضانية خلال هذا العام جميع شرائح العملاء، كما سيكون هناك تركيز على شريحة الشباب من خلال بعض الفعاليات التي تمزج بين الجانب الرياضي والجانب الاجتماعي، كما سيتم تنظيم بعض الفعاليات لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومعظمهم من شريحة الشباب.