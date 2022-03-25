أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» انتهاء التصفيات الأولية لمسابقات المستويات الثلاثة «المستوى الأول مبتدئ - ميني سومو، والمستوى الثاني متوسط - سومو، والمستوى الثالث تتبع الخط» المؤهلة للتصفيات النهائية لمسابقة الروبوت التي تنظمها الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع مكتب ملست آسيا لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة المشاركين في دوري الإبداع الشبابي. وكشف المكتب أن المتأهلين من تصفيات مسابقة ميني سومو هم الطلاب الثمانية «عبدالله مهدي، وعبدالوهاب العازمي، وضاري محمود، وفيصل المشوح، وعبدالله الكوس، وعبدالله الدخيل، ومحمد الكندري، وداود الأحمد»، ومعلنا اسماء المتأهلين من تصفيات مسابقة السومو وهم: عثمان الرشيدي، وفواز عقيل، وفواز السعيدي، وفاطمة الصيرفي، ومنيرة الدعيج، وعلي دشتي، وعلي العطار، وعبدالوهاب العازمي.