محمد راتب



صرح أمين السر ورئيس اللجنة الإدارية والمالية والاستثمار في جمعية مشرف التعاونية د.محمد منصور بأن مشاريع الاستثمار والتطوير في الجمعية قطعت خلال العام 2021 ومطلع 2022 شوطا متقدما في تحقيق تطلعات المساهمين، سواء من حيث طرح العديد من فروع الاستثمار الجديدة وتشغيلها من مطاعم وحلويات ومعجنات وأنشطة أخرى، أو من حيث تحديث إدارة بعض المرافق وزيادة عائدها وتطوير خدماتها. وذكر أنه تم افتتاح عدد من أفرع الاستثمار الجديدة من أصحاب الماركات العالمية ذات الطلب العالي من المساهمين وأبناء المنطقة سواء في منطقة مشرف أو ضاحية مبارك العبدالله، كما سيتم افتتاح أفرع استثمارية أخرى في القريب العاجل، حيث تحرص الجمعية على تنوع أنشطة مخرج الأسواق وبوثات مول ضاحية مبارك العبدالله الجابر ق6 وفق معايير وضعها مجلس الإدارة وفق حاجة أهل المنطقة. وأوضح أن الإنجازات المحققة أدت إلى تحقيق عدة أهداف، منها تنمية موارد ميزانية الجمعية بإيرادات جديدة سواء من خلال الأفرع التي بدأ تشغيلها أو سيبدأ قريبا، أو عبر إعادة تصميم بعض المساحات المستثمرة للإفادة منها خدميا وربحيا أو إعادة النظر بمقابل الاستثمار للعديد من المحلات، آخذين في الاعتبار عدم تأثير ذلك على أسعار أو مستوى الخدمات.