احتفالا باليوم العالمي للأم لهذه السنة، قامت شركة الحمراء العقارية بتصميم وإطلاق سلسلة من اللفتات التعبيرية المميزة والأنشطة الخاصة التي من شأنها أن تعبر عن الامتنان والتقدير للأمهات في يومهن العالمي، وأن تترك ذكريات طيبة لديهن عند حضورهن سواء كن من الموظفات أو الزائرات. وانطلقت هذه الحملة بالشراكة بين الحمراء العقارية وعدد من الشركاء من خلال حملة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تشجيع المعجبين والمتابعين بعمل «Tag» لأمهاتهم، وبالتالي إمكانية الفوز بقسائم خاصة من المحلات التجارية والمراكز الصحية المشاركة في هذه الحملة، ومنه عقدت «الحمراء العقارية» شراكة خاصة مع علامات تجارية وصحية رائدة مثل مركز كلينيكا للأسنان، ديكار، بتيل، بيضون، زاهي، تشوكوليت بار، وأطياب المرشود لتقديم عروض خاصة بعيد الأم.



وكما كان لها سابق العهد قامت الحمراء بالترحيب بضيوف برج الأعمال من خلال الاحتفاء بالأم وسط أجواء موسيقية بتقديم رسالات شكر ومودة تقديرا لما تحمله الأمومة من معان عميقة ودور كبير في تربية وبناء مجتمع إيجابي وقوي.



بالإضافة لهذا، عبرت الشركة بهذه المناسبة المميزة عن امتنانها وتقديرها الكبيرين لجميع موظفاتها اللواتي استطعن بكل قوة وذكاء أن يحققن التوازن بين ضرورات العمل وبين الاحتياجات الطبيعية للأسرة والأهل والأبناء، ولذلك قامت الشركة بتكريم 20 موظفة من الأمهات وتقديم هدايا خاصة لهن. ويأتي يوم الأم ليكون مناسبة أخرى تعبر فيها شركة الحمراء العقارية من خلاله عن التزامها العميق والدائم بتحقيق المساواة بين الجنسين بهدف تمكين جميع النساء والفتيات في الكويت. ولذلك تستمر شركة الحمراء العقارية في سياسة الاستثمار البشري في الكفاءات والطاقات المبدعة للنساء والفتيات وتقديم الدعم لهن ليحققن مراكز متقدمة ورائدة في مسارهن الوظيفي والإبداعي. وتنطلق الحمراء في هذا من مبدأ الانتماء لمجتمعها والسعي للارتقاء بقضايا المرأة وتعزيز دورها الرائد الذي يساهم في تحقيق التغيير والتطور والعدالة الاجتماعية والنماء الاقتصادي.