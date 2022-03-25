ضرورة إنشاء مركز متخصص لعلاج MS يشمل جميع التخصصات المطلوبة



قامت جمعية مرضى التصلب العصبي بتكريم وكيل وزارة التربية للتعليم العام أسامة السلطان، إضافة إلى أعضاء التوجيه الفني لمادة الأحياء، وذلك بمناسبة تضمين كتاب مادة الأحياء للصف الثاني عشر علمي، معلومات عن التصلب العصبي المتعدد MS.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية يوسف الكندري إن تضمين الكتب المدرسية معلومات عن مرض MS هو نقلة نوعية في مجال التوعية، وجاءت بعد تواصل بين جمعية مرضى التصلب العصبي المتعدد ووزارة التربية لنشر الوعي خاصة بين فئة الشباب، كونها الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.



وأوضح أن الكويت من الدول التي تعتبر مرتفعة الخطورة بالإصابة في مرض MS حيث تسجل 8 ـ 10 إصابات شهريا، خاصة بين فئة الشباب وهو ما يستدعي المزيد من التوعية بهذا المرض.



وأوضح الكندري أن الكويت من الدول أيضا المتقدمة في علاج MS حيث تتوافر عيادات الأعصاب في جميع مستشفيات الكويت، وتواكب وزارة الصحة أحدث العلاجات بهذا المجال، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنشاء مركز متخصص لعلاج MS يشمل جميع التخصصات المطلوبة، إضافة لقسم خاص بالدراسات والبحوث.



وفي الختام، توجه الكندري بالشكر الجزيل لوكيل وزارة التربية للتعليم العام وللموجه الفني العام للعلوم منى الأنصاري، والموجهين الفنيين عيسى الشمالي وأسماء الأنصاري وصباح آل بن علي وتهاني محمود ودليل العجمي.