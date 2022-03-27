ياسر العيلة



وسط حضور جماهيري كبير، أحيا النجمان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم حفلا غنائيا ساهرا ضخما بنكهة عراقية، أقيم مساء أول امس على مسرح «حولي بارك»، من إنتاج شركة «المسيليم برودكشنز» للمنتجين ضاري المسيليم ومحمد حرباوي، وقدمت الحفل المذيعة هبة المطيري، حيث برهن الحفل على المكانة التي تحظى بها الأغنية العراقية عند الجمهورين الكويتي والخليجي، خصوصا مع التفاعل الكبير مع أغنيات ومواويل حسام الرسام الذي صال وجال بصوته ليلهب حماس الحضور وينتزع الآهات من القلوب، في حين تألقت أصيل هميم كعادتها وأمتعت عشاق الطرب بأداء مميز وبرنامج حافل بالأغنيات الجميلة.



كانت الوصلة الأولى من نصيب هميم التي بدأت بأغنية «شكد حلو»، ثم قدمت «يشبهك قلبي» و«سر الحياة» و«انت السعادة» و«من وين طلعت» و«خلك بحر» و«مشتاق موت» و«آخر ظهور» و«حبيبي من أهل بغداد»، وشدت بعدد من الأغاني التراثية العراقية، والتي ختمت بها وصلتها نزولا عند رغبة الجمهور.



وعقب وصلة أصيل استعد المسرح لاستقبال النجم حسام الرسام الذي اختار برنامجا دسما تميز بالتنوع بين مختلف القوالب الموسيقية، ولم ينس أن يطعم فقرته بالمواويل العراقية، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، واستهل الحفل بأغنية «متكبرة» التي أشعلت الأجواء، وأثبت أن له قاعدة جماهيرية رهيبة في الكويت، وبعد هذا التجاوب والحماس معه كافأ الرسام الحضور بموال «حلاوة وطيب» الذي تفاعل معه الجميع بشكل لافت، ليقدم بعدها باقة من أجمل أغنياته مثل «عندي إحساس» و«ماريده» و«مو آسف مو ندمان» و«غلط عمري» و«من زعلك من بكاك» التي «ولعت» المسرح، وغيرها من الأغاني، ليسدل الستار على واحد من اهم الحفلات التي شهدتها الكويت مؤخرا.



السيطرة على الوضع



تواجد عدد من الجمهور خارج القاعة يفوق عدد المتواجدين بالداخل، والكل كان يسعى للدخول، مما استدعى تدخل الشرطة والمنظمين للسيطرة على الوضع، وبسبب ذلك انتشرت سوق سوداء خارج القاعة، حيث وصل سعر التذكرة من 180 إلى 400 دينار.