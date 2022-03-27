مفرح الشمري



بعد تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم التي ستقام في قطر هذا العام، هاتف «فنان العرب» محمد عبده الشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي للاطمئنان على صحته، وفي نهاية الاتصال طلب «فنان العرب» من الشاعر البناي كتابة أغنية رياضية للمنتخب السعودي بعد تأهله لكأس العالم، فرحب الشاعر القدير بذلك، خصوصا انه كتب في السابق لمحمد عبده أغنية «وين ما يروح الأخضر» والتي لا تزال يرددها الجمهور السعودي لأنها من الأغاني الرياضية الجميلة التي تتغنى بالأخضر السعودي.



والأغنية الجديدة يقول مطلعها:



«قول يا محمد تفضل



ايش لونك المفضل



كل الألوان عزيزه



بس الأخضر فيه ميزه



لى لعب.. سوه العجب»



اختيار «فنان العرب» محمد عبده للشاعر الغنائي القدير عبداللطيف البناي لكتابة نص غنائي للمنتخب السعودي يدل على ثقة محمد عبده بما يملكه البناي من قدرات في كتابة الشعر لا توجد عند غيره من الشعراء.