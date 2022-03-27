عبدالحميد الخطيب



عبرت «القيثارة» نوال الكويتية عن سعادتها الغامرة بلقاء جمهورها في المملكة العربية السعودية في حفلها الغنائي الضخم الذي أقيم مساء أمس الأول على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي، وحمل عنوان «نوال Now»، مؤكدة أنها عاشت ليلة لا تنسى بكل تفاصيلها، وغردت عبر حسابها على «تويتر»: «عشت معاكم ليلة لا تنسى، وتفاصيل ساحرة ومختلفة، شكرا لحضوركم ومحبتكم وإخلاصكم لي دائما، وشكرا لهيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ على هذه الثقة، وكل الشكر لشركة روتانا شركاء النجاح دائما وعلى رأسهم أبو فواز».



وشدت نوال خلال الحفل بأجمل أغنياتها القديمة والحديثة التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، ومنها: «أربع سنين، خذاني الشوق، تبرأ، يوه يا يوه»، وأمتعت الحضور بصوتها الشجي العذب وهي تقدم أغنية «انت طيب»، ثم أغنية «عنينا»، كاشفة في كلمة على المسرح أن الأغنيات اختارها زوجها بناء على تصويت الجمهور، مؤكدة أن الحفل هو حلم من أحلامها وقد تحقق.



جدير بالذكر أن «القيثارة» نوال التقت جمهورها السعودي الفترة الماضية في ليلة طرب استثنائية بعنوان «لقاء القمة» وشاركتها فيها «فنانة العرب» أحلام، ضمن أنشطة «موسم الرياض»، حيث شدت نوال بأغنياتها الخاصة التي تحمل مسيرة فنية طويلة، وألهبت حماس الجمهور عند تقديمها «ديتو» مع أحلام لأغنية «يا ليل يا جامع» لفنان العرب محمد عبده.