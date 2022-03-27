مفرح الشمري



يحتفل المعهد العالي للفنون الموسيقية يومي الأربعاء والخميس المقبلين باليوبيل الذهبي لإنشائه، وذلك من خلال ليلتين غنائيتين يقودهما المايسترو د.أحمد العود على خشبة مسرح الموسيقار الراحل أحمد باقر، بحضور عميد المعهد د.رشيد البغيلي وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالشأن الموسيقي في البلاد.



تتضمن الليلة الأولى حفلا لاغاني المعهد العالي للفنون الموسيقية القديمة وأغاني وطنية يؤديها عدد من المطربين والكورال، أما الليلة الثانية فتتضمن أغاني طربية يشارك بها عدد من المطربين المميزين في المعهد بالأداء الطربي.