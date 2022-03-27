سعود عبدالعزيز



أظهرت الإحصائية الأسبوعية لقطاع المرور والعمليات في الفترة من 19 - 26 الجاري عن تحرير 29378 مخالفة متنوعة وتوقيف 43 حدث من دون رخصة سوق وإحالة 41 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة، وضبط 14 مطلوبا لجهات أمنية و5 ضبطيات متعلقة بحيازة المخدرات والخمور، هذا الى جانب احالة 39 مركبة و28 دراجة نارية الى كراج الحجز.



من جهة أخرى، أعلنت الادارة العامة للمرور عن إضافة مسمى «مركبات رحلات» إلى مركبات تستخدم في أغراض خاصة.



وذكرت انه يمكن إجازة تسيير المركبة الى (وانيت رحلات - بوكس رحلات - حافلة رحلات - نصف شاحنة رحلات ـ شاحنة رحلات) ويضاف في إجازة تسييرها (رحلات).



مشيرة الى انه يتوجب على من يرغب في ذلك مراجعة إدارة الفحص الفني ـ قسم المقاييس الدولية لأخذ الموافقة قبل إجراء أي تغيير، ودفع رسوم 10 دنانير.