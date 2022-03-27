محمد الجلاهمة



كشف مصدر أمني عن مفأجاة من العيار الثقيل بشأن قضية قتل سوداني لمواطنته بمنطقة حولي، مشيرا الى ان المجني عليها هي طليقة الجاني منذ سبتمبر 2021، وانهما يقيمان في نفس الشقة، حيث تقيم وابناؤهما الخمسة داخل غرفة، بينما يقيم طليقها في الغرفة الأخرى، هذا ونفى الوافد السوداني ان يكون قد نفذ جريمته عن سبق اصرار وترصد، مؤكدا ان ما حدث انفعال وقتي، وإقدامه على تسديد عدة طعنات الى طليقته بسبب طلباتها المالية الصعبة والتعجيزية والتي لا يقدر عليها، حيث أخرجته عن السيطرة حسب تأكيده، هذا الى جانب خلافات ممتدة من فترة بسبب مصروف البيت، هذا ومن المقرر ان يمثل المتهم امام النيابة العامة اليوم للاستماع الى افادته، ومن ثم الانتقال الى مسرح الجريمة لتمثيل كيفية ارتكابها. وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت الجمعة بلاغا من طفل يبلغ من العمر 12 عاما، ذكر فيه ان والده قتل والدته طعنا في منطقة حولي، وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ مدير عام مديرية امن حولي اللواء عبدالله العلي وعدد من رجال المباحث والادلة الجنائية، وتبين من التحقيقات ان الجاني يبلغ من العمر 50 عاما، وان مشادة كلامية تطورت الى قيام الجاني بملاحقة طليقته (37 عاما) الى غرفتها ومحاولته خنقها، ولكنها افلتت منه ليقوم بالتوجه الى المطبخ وإحضار سكين والإجهاز عليها على مرأى من أبنائهما الـ 5، أكبرهم 12 عاما.