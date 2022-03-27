لقيت وافدة سيلانية مصرعها إثر انهيار جزئي لمنزل قيد الترميم بمنطقة الشهداء، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانهيار والذي ألحق أضرارا مادية أيضا بالمنزل.



وذكر بيان صادر عن قوة الإطفاء العام ان فرق الإطفاء انتشلت من تحت أنقاض انهيار جزء من منزل قيد الترميم في منطقة الشهداء جثة لعاملة منزلية، مشيرا إلى ان مراكز مشرف والبحث والإنقاذ والإسناد باشرت في عملية رفع الأنقاض وتدعيم الموقع لعدم وقوع أي انهيارات جديدة مع استخدام جهاز البحث عن المفقودين، وبعد تحديد موقع الجثة تم رفع الأنقاض من فوقها وانتشالها.



من جهة أخرى، ذكرت قوة الإطفاء العام بشأن الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن إحدى آليات الإطفاء التي كادت ان تتعرض لحادث انقلاب، أن الآلية كانت متوجهة للتعامل مع حادث حريق منزل وهناك أشخاص محتجزون، وقد تعرض قائد الآلية لوقوف مفاجئ من إحدى الآليات الثقيلة التي كانت أمامها وكاد ان يتسبب ذلك في انقلاب آلية الإطفاء.