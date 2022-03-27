أعلن قطاع الأمن العام عن بدء التحقيق مع عدد من الشباب على خلفية مشاجرة جمعت بينهم مقابل مبنى القوات الخاصة في جنوب السرة، وكان شباب احتمى برجال أمن القوات الخاصة بعد مطاردته من قبل 3 شباب، حيث تمكن رجال القوات الخاصة من إحكام السيطرة على الجميع وتسليمهم لرجال الامن العام لفتح تحقيق.



من جهة اخرى، فتح رجال مباحث الجهراء تحقيقا للوقوف على هوية مجهول تخلص من طلقات وقنبلتين في حاوية قمامة، وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا عن وجود ذخيرة وأجسام غريبة في حاوية بمنطقة سعد العبدالله، ولدى انتقال رجال الأمن تبين أن الأجسام الملقاة في الحاوية عبارة عن طلقات رشاش وعدد 2 قنبلة صوتية.