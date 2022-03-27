حنان عبدالمعبود



أكد رئيس قسم الباطنة في مستشفى الأميري د.سعد الزنكي حرص وزارة الصحة على رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع وتعزيز الوعي لديهم بأنماط الحياة الصحية من خلال برامج الوعي الصحي والمجتمعي وتقديم الاستشارات الصحية والفحوصات الطبية لتقليل الآثار السلبية للأمراض المزمنة.



وقال د.الزنكي في كلمة له خلال الاحتفال التوعوي الذي اقامه المستشفى الأميري تحت شعار «التغذية والحركة صحة وبركة» في حديقة الشهيد برعاية وزير الصحة د.خالد السعيد وحضور مدير المستشفى د.علي العلندة والذي تخلله مهرجان الواكاثون، انشطة توعوية متنوعة المواكبة لاستقبال شهر رمضان، حيث شدد على أهمية تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية وتحقيق التوازن الغذائي والتقليل من تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية في شهر رمضان الفضيل ولاسيما مرضى الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم.



وقال «الصحة أعظم ما يملكه الانسان، لافتا الى ان اعظم خطر يواجه مجتمعاتنا هو الامراض المزمنة وغير المعدية، فالمجتمع الكويتي تحديدا يعاني من نسب مخيفة من مرضى السكري والسمنة اضافة الى امراض اخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وآفة التدخين وتشمع الكبد وامراض الكلى المزمنة.



بدوره، اكد رئيس وحدة السكر في مستشفى الأميري د.عبد النبي العطار ضرورة تبني السلوكيات الصحية وتحويلها إلى أسلوب حياة من خلال تناول الغذاء الصحي المتوازن بشكل عام، وخلال الشهر الفضيل بشكل خاص، وعدم إهمال وجبة السحور وممارسة النشاط البدني والامتناع عن التدخين، مع استبدال العادات الخاطئة كتناول المشروبات المحلاة والغازية والإفراط بتناول الطعام عند الإفطار واستبدالها بوجبة صحية من التمر واللبن قليل الدسم وتناول الماء لتجنب عسر الهضم وزيادة الوزن.



وقال إن الانشطة التي تم تنظيمها تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية التغذية الصحية وممارسة الرياضة خصوصا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم، لافتا إلى «واكاثون» المشي الذي تم تنظيمه للحث على ممارسة الرياضة.