حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري، ورشة عمل استمرت 3 أيام حول الوقاية من مضاعفات القدم السكرية والتعامل معها، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، بحضور متخصصين في الرعاية الصحية.



واستهدفت الورشة تعليم المتدربين مهارات تقييم وعلاج القدم لدى مرضى السكري باستخدام طرق التقييم والعلاج المبني على الأدلة، وذلك بهدف الحد من تقرح القدم السكرية وبترها، وقد أشرف على تنظيم هذا البرنامج وتدريب الحاضرين كل من اختصاصية أولى لرعاية القدم السكرية كاي كان، والرئيسة التنفيذية للقطاع الطبي د.إباء العزيري، واستشاري الأعصاب في معهد دسمان للسكري د.عبدالله العجمي.



وتعتبر مشاكل القدم من الأسباب الرئيسية للاعتلال لدى مرضى السكري. كما تعتبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أعلى معدلات انتشار مرض السكري في العالم.



وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2019 كان هناك ما يقرب من 54.8 مليون بالغ مصاب بمرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2045.



وعلى الرغم من ارتفاع معدل انتشار مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن العديد من بلدان المنطقة تفتقر إلى توفير الرعاية الكافية للقدمين وفحص القدم وبرامج تعليم الرعاية الذاتية.



وقد زودت الدورة المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقييم القدم لدى مرضى السكري، وفحص وتصنيف خطر إصابة الفرد بتقرح القدم وتوفير التعليم المناسب الذي يمكن المرضى من الرعاية الذاتية والوقاية من القرح. كما هدفت إلى زيادة المعرفة والمهارات في تقييم وعلاج مشاكل القدم الشائعة ومضاعفات القدم السكرية، بما يتماشى مع الإرشادات الدولية الحالية.