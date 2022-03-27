حنان عبدالمعبود



نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» يوم التبرع بالدم لصالح أطفال مرضى السرطان تحت شعار «قطرة من دمك تنقذ حياتهم» برعاية الإعلامية القديرة أنيسة جعفر «ماما أنيسة»، وذلك في مستشفى الصباح بقسم الأطفال بالتنسيق مع رئيس قسم الأطفال د.ايمان العنيزي ود.فاطمة الموسوي وبالتعاون مع بنك الدم المركزي. وشهد اليوم حضور جميع الجنسيات للتبرع بالدم لصالح مرضى سرطان الأطفال كما قدمت جمعية الشامية التعاونية المشروبات للمتبرعين، وشركة «سيبا ميد» هدايا من منتجاتها.



وقامت الحملة وفريق «الكويت بقلوبنا التطوعي» بزيارة أقسام الأطفال وتقديم الهدايا لهم، حيث ثمن القائمون على بنك الدم هذه الحملة وتمنوا تنظيم حملات تبرع اخرى لمساندة مرضى السرطان والتبرع بالدم لصالح هذه الفئة التي تحتاج أثناء علاجاتها لنقل الدم، خصوصا أن بعض علاجات من الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال تتطلب نقل كميات كبيرة من الدم، موضحين أن الآثار الجانبية للعلاجات تسبب نقصا في كل مكونات الدم فيؤدي ذلك الى فقر الدم وفي بعض الحالات تؤدي الأدوية وخاصة الكورتيزون والتي تعتبر من العلاج الكيماوي الى ارتفاع ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر.



من جانبها، أكدت استشاري أمراض الأطفال د.مها بورسلي أن معدلات الشفاء من السرطان حاليا أعلى منها في الخمسينيات، فعلى سبيل المثال كانت نسب الشفاء من سرطان الدم الليمفاوي الحاد لا تتجاوز 20% أما خلال الأعوام الحالية ارتفعت لأكثر من 80% لنفس المرض.



وأضافت بورسلي أن هنالك ثلاث أنواع رئيسية لعلاج جميع أنواع الأورام السرطانية وهي الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، ويتم اختيار الطريقة حسب حالة المريض.



من جانب اخر، شاركت الحملة بمعرض التوعية بفعالية إبداعات من وطني تحت رعاية وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا، وبحضور مكثف من الجهات المعنية بالصحة والهيئة العامة للشباب وجمعيات رعاية ذوي الاحتياجات وفرق تطوعية وجهات معنية بالفن والخط العربي.



وقامت كل من رئيس وحدة زراعة الخلايا الجذعية للأطفال د.سندس الشريدة وأخصائي أمراض دم وسرطان أطفال د.أمنية هاشم بالرد على استفسارات زوار المعرض حول الأمراض السرطانية.