

حنان عبدالمعبود



كشفت رئيسة وحدة طب الأعصاب والصرع في قسم الاطفال بمستشفى الصباح د.أسماء الطواري عن ان وحدة الأعصاب ستبدأ بتقديم خدمة جديدة هي الفريدة والوحيدة من نوعها بالكويت مراقبة الصرع على المدى الطويل كأداة تشخيصية في الكويت تقدم للاطفال بوحدة الاعصاب بمستشفى الصباح، مبينة ان المراقبة عبر رسم للدماغ يكون على مدى ساعات لرصد النوبة الصرع. وقالت د.الطواري، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان نسبة الاصابة في الكويت تقارب النسبة العالمية، والتي تتراوح بين 4 و10 اشخاص من كل ألف نسمة، وأن 70% من مراجعي وحدة طب الأعصاب والصرع في قسم الاطفال بمستشفى الصباح وعددهم 2000 مراجع سنويا يعانون من المرض، لافتة الى ان الاحصائيات العالمية تشير إلى ان 50 مليون شخص مصابون بالصرع حول العالم، اضافة إلى 5 ملايين حالة اصابة جديدة سنويا.



واشارت إلى ان الفعالية تهدف إلى مساندة ودعم مرضى الصرع واهلهم والتعايش مع المرض واخراجه من دائرة الخوف والخجل من التصريح بالاصابة، والخروج ولدمج في المجتمع، وممارسة الحياة بصورة طبيعية، وكذلك كيفية التعامل مع إصابات الأطفال، لافتة إلى ان العلاج يكون مشتركا من قبل وحدة الأعصاب والصرع والطب الطبيعي والتغذية والصيدلة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتشخيص كتخطيط الدماغ والأشعة والتحاليل.