بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنغلاديش الشعبية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا لها موفور الصحة والسعادة ولجمهورية اليونان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.