أعربت وزارة الخارجية ‏عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الإرهابي الذي استهدف مجمع هالان بالقرب من مطار مقديشو الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والذي يضم بعثة الأمم المتحدة إضافة إلى بعثات ديبلوماسية أجنبية وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وأكدت الوزارة في بيان لها وقوف الكويت إلى جانب الصومال الشقيق فيما يتخذه من إجراءات للقضاء على الإرهاب.



وشددت الوزارة على موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والإرهاب.



وعبرت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.