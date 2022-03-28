صرح الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام سعد العازمي بأن وزارة الإعلام ممثلة بمفتشي قطاع الصحافة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص الحفل الغنائي الذي أقيم مساء الجمعة 25 الجاري.



واشار الوكيل المساعد إلى أن موظفي القطاع المشرفين على مراقبة الحفل تدرجوا في مطالبة المنظمين بضبط التنظيم والالتزام بضوابط الترخيص الممنوح، إلا أن تجاوب المنظمين لم يكن بالمستوى المطلوب. وبناء عليه، أوقفت الوزارة الحفل لمخالفة شروط الترخيص، وستقوم الوزارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.



علما أن الوزارة منحت الشركة المنظمة للحفل المذكور الترخيص وفقا للضوابط المقررة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعهد الشركة المذكورة بالالتزام بتلك الضوابط.



يذكر أن الحفل أحياه كل من حسام الرسام وأصيل هميم في «حولي بارك».