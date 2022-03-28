ياسر العيلة



انتهت المطربة المصرية سماح صديق المقيمة في الكويت من تسجيل أغنية مصرية جديدة خفيفة وبلون مختلف كليا عن الأغاني التي قدمتها من قبل بعنوان «إلا الطريقة دي»، كلمات الشاعر أيمن الطويل، وألحان الملحن الكبير هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا.



من جانب آخر، انتهت سماح وللعام الثالث على التوالي من تسجيل دعاء خاص لشهر رمضان، كلمات الشاعر السعودي حبيب الله بن ناصر، وألحان عبده عمر، وتوزيع هيثم شحاتة، ويحمل عنوان «نبي الرحمة».



سماح من مواليد الكويت وشاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات منها مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القرين لأكثر من مرة، ومشاركتها في تكريم الشاعر ياسين الحساوي، والشاعر علي المعتوق الذي تعتبره الأب الروحي لها، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال والمهرجانات الغنائية الناجحة.



يذكر أن المطربة سماح قدمت قبل فترة أغنية خليجية بعنوان «بدون أسباب» حققت نجاحا كبيرا، من كلمات الشاعر السعودي عبدالرحمن الزهراني، وألحان عبدالله الخبيزي.