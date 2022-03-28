آسر ياسين: نتوقع انتقادات الجمهور.. ولا نية لأجزاء أخرى

أحمد داود: حرصنا على «تمصير» العمل ليتناسب مع مجتمعنا

ريم مصطفى: أجسد دور «كاميليا» وأتفاءل بنجاح «الفورمات»

محمد شاهين: أطالب الجميع بالمشاهدة أولاً ثم المقارنة

تارا عماد: أجسد «ليلى» وأؤيد عرض الأعمال على «المنصات»

الجنايني: لم أغير اسم SUITS استثماراً لنجاح النسخة الأصلية

دبي ـ دعاء خطاب

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بعد سنوات من سيطرة دراما الجريمة والتشويق والرعب على الأعمال التي يتم استيرادها وتعريبها، جاء موعد قصص المحاماة وعالم القانون، وهي مادة ثرية للغاية لصنع محتوى درامي مسل وجاذب، فالجمهور على موعد في رمضان مع مسلسل ربما يكون مختلفا كثيرا عن طبيعة الأعمال التي تعرض خلال هذا الشهر الحافل، وهو مسلسل «SUITS بالعربي» بعد تسعة مواسم من المسلسل الأميركي الناجح الذي يتناول خبايا عالم المحاماة وتعقيدات علاقاته، حيث احتفلت «+OSN»، الوجهة الأكثر جاذبية لمحتوى البث في المنطقة، بإطلاق المسلسل التلفزيوني «SUITS بالعربي» أحد إنتاجاتها الأصلية، وهو النسخة العربية من المسلسل الشهير Suits من إنتاج NBCUniversal.



وشهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجوم العمل التلفزيوني المرتقب، في حفل الإطلاق الذي أقيم في دبي بساحة «بلازا تراس أبراج الإمارات»، المطلة على متحف المستقبل.



«الأنباء» تواجدت في هذه الأمسية التي شهدت حضور أبطال العمل من نجوم الدراما المصرية، ومنهم: آسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين، برفقة المنتج طارق الجنايني، ومسؤولو «مجموعة OSN»، بالاضافة إلى تواجد سانغيتا ديساي الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة OSN»، ونيك فورورد المدير التنفيذي لـ«+OSN»، الرئيس التنفيذي للمحتوى، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والمشاهير والمؤثرين.



افتتحت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقتها الرئيس التنفيذي لمجموعة «OSN»، تلتها كلمة من المدير التنفيذي لـ «+OSN» الرئيس التنفيذي للمحتوى، وشاهد الضيوف بعد ذلك لقطات حصرية لم تعرض من قبل من المسلسل الرمضاني الجديد على منصة «+OSN»، كذلك تم تقديم كلمة مسجلة للفنانة صبا مبارك التي منعتها ظروف تصويرها من الحضور.



فخ المقارنة



«الأنباء» التي حرصت على التواجد منذ بداية الأمسية الاستثنائية، التقت عددا من النجوم الذين كشفوا لنا كواليس العمل، ومدى اختلافه عن النسخة الأصلية، والمخاوف والتحديات التي واجهوها خلال التصوير، والبداية كانت مع النجم المصري آسر ياسين الذي قال إنه لا يفكر كثيرا في المقارنة بين النسخة العربية لـ «SUITS بالعربي»، الذي يشارك في بطولته، والنسخة الأجنبية.



وتوقع ياسين، في تصريحاته لـ «الأنباء»، أن تكون هناك انتقادات من الجمهور الذي شاهد النسخة الأميركية من العمل، مؤكدا أن الجمهور حين يتابع أحداث النسخة العربية سيتلمس الاختلاف، كما أنهم واعون لفكرة اختلاف الدراما الأجنبية عن واقعنا العربي وهو ما تمت مراعاته في كتابة هذه النسخة، لافتا إلى انه أحد المعجبين بمسلسل SUITS الأميركي، وهو ما اعتبره حافزا أكبر لتقديم ما لديه بهوية ونكهة مصرية تتناسب مع القيم والعادات العربية.



وعن النية لتقديم أجزاء أخرى من المسلسل أسوة بالنسخة الأميركية ذات التسع مواسم، أوضح ياسين: لا توجد أي خطط لوجود أجزاء أخرى من «SUITS بالعربي»، مضيفا: المسلسل لم يعرض بعد، فقط تم عرض الإعلان الخاص به، وسنبحث الأمر بعد عرضه، وبحث ردود الفعل عليه جيدا، وأجسد شخصية «هارفي سبيكتر» في النسخة الأجنبية، وهو محام شهير يعمل في أحد أشهر مكاتب المحاماة، ويعتبر نفسه الأفضل في المدينة، وهي بالفعل من الشخصيات المحببة إلى قلبي.



استثمار النجاح



بدوره، تحدث الفنان أحمد داود، في تصريحه لـ «الأنباء»، عن «فورمات» مسلسل «SUITS بالعربي» واقتباسه من نسخة أجنبية، إن الأمر يختلف في طريقة الأداء، وقال: من الممكن أن تكون الفكرة واحدة لكن التعامل يكون مختلفا، كما أن النسخة الأجنبية قد تحتوي على قضايا أو ألفاظ لا تناسب المشاهد العربي، لكن عند إنتاج المسلسل بنسخة عربية نتفادى كل ذلك، ونعمل على «تمصير» أو «تعريب» العمل حتى يتماشى مع المشاهد العربي.



وتابع: أجسد شخصية «آدم منصور» وهي شخصية «مايك روس» في النسخة الأجنبية من المسلسل، حيث يكون «آدم» محاميا شهيرا، ويفاجأ بقدرات شاب لم يدرس القانون، لكنه قادر على حل أصعب القضايا.



وأعربت الفنانة المصرية تارا عماد عن سعادتها وأيضا حماسها كونها جزءا من «SUITS بالعربي»، وذلك لأنها في الأساس من عشاق النسخة الأصلية، مؤكدة أنها عندما سمعت بتعريب المسلسل تحمست كثيرا وكانت ترغب بشدة في أن يكون لها دور فيه، وقالت: عندما أخبرني المنتج طارق الجنايني بدوري في المسلسل، وهو شخصية «ليلى»، وافقت على الفور وتحمست كثيرا.



وأضافت أنها مع فكرة «تعريب» الأعمال الأجنبية، مشددة على أن هذا الشيء لا يحدث في مصر أو العالم العربي فقط، لكن يحدث كثيرا في العالم بشكل عام، متمنية أن يشاهد الجميع المسلسل، وإبداء رأيهم فيه.



وعن عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية، خاصة المشفر منها، قالت إنها تشجع كثيرا فكرة عرض الأعمال الفنية على المنصات الإلكترونية، كونها شيئا جديدا بجانب التلفزيون والسينما، وتعطي الفرصة للبرامج والمسلسلات والأفلام أن تنتشر أكثر وتصل الى جمهور أكبر.



ملامح الشخصيات



من جهتها، كشفت الفنانة المصرية ريم مصطفى تفاصيل دورها في المسلسل، لافتة إلى أنها تجسد شخصية «كاميليا»، وهي عبارة عن نقطة اتصال لجميع الشخصيات الموجود في العمل، وكذلك هي العقل الذي يحرك جميع الأشخاص، كما أن لديها المعلومات الكافية والملازمة عن كل شخصية، واستطردت مصطفى خلال حديثها لـ «الأنباء»: شخصية «كاميليا» غامضة بعض الشيء بالنسبة لمن حولها، فلا أحد يستطيع إدراك أو معرفة فيما تفكر، أو ما هي حقيقتها، لكنها تعلم كل التفاصيل الخاصة بكل الشخصيات الأخرى، ملمحة إلى أنها تتفاءل كثيرا بنوعية المسلسلات مثل «SUITS بالعربي»، مشيرة إلى أن بدايتها كانت في مسلسل مأخوذ أيضا عن «فورمات» أجنبي وهو «هبة رجل الغراب»، الذي حقق نجاحا كبيرا، لذلك لديها التفاؤل نفسه مع «SUITS بالعربي».



وحول المقارنة بينها وبين نظيرتها في النسخة الأميركية، كشفت ريم ان الخوف يلازمها في بداية كل عمل تقدمه، والتحدي الذي تحققه هو بوضع بصمتها الخاصة، ونيل استحسان وثقة الجمهور والنقاد.



من جهته، أكد الفنان المصري محمد شاهين أنه يجسد في العمل شخصية «قدري الزيات لويس»، وقال: «قدري» شخصية تظهر لغير القريب منها بأنه إنسان ثقيل وقديم نوعا ما، موضحا أن الجمهور سوف يتعرض أكثر على «الكاركتر» عند طرح المسلسل.



وعن مقارنة النسخة العربية من «SUITS بالعربي»، بنظيرتها الأميركية، قال شاهين: الجمهور بدأ في المقارنة بالفعل حتى قبل أن يرى المسلسل، وأطالب الجميع بمشاهدة العمل أولا وبعد ذلك يقومون بالمقارنة وإبداء الرأي، واعتقد أن الأعمال الفنية الأجنبية التي يتم تعربيها، تكون نوعا من أنواع استثمار نجاح العمل الفني الأصلي.



قناصو المواهب



وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «TVISON» طارق الجنايني أن شركته عملت بجد طوال سنوات للوصول إلى هذه اللحظة، معربا عن فخره بالجهود التي بذلها كوكبة الممثلين والفريق الإبداعي في سبيل تحويل المسلسل العالمي الناجح إلى حدث عربي جميل سوف يجد صداه في أرجاء العالم العربي، وقال: نتطلع إلى إطلاق الموسمين الأولين من SUITS في رمضان هذا العام، كما نأمل أن ينال طاقم التمثيل حب المشاهدين، بلمساتهم الفريدة التي يضفونها على المسلسل.



وعن عدم اختيار اسم آخر لهذا العمل، قال الجنايني: لقد حصلنا على حقوق النشر، فلماذا نقوم بتغير الاسم والجميع يعلم انه عمل مقتبس من نسخة أميركية؟ ولا اخفي عليكم انني واحد من المحبين لهذا العمل، وكنت اهدف إلى استقطاب متابعين النسخة الاصلية لكن مع الفارق انه بروح ونكهة مصرية.



وحول اختيار شبكة «OSN» لطرح العمل عليها في ظل المنافسة الرمضانية، رد: امر المنافسة صحي بلا شك، كما ان شبكة «+OSN» عريقة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة، وفي النهاية العمل الجيد يجذب مشاهديه بغض النظر عن مكان عرضه، مضيفا: كما ان العمل سيطرح أيضا على قنوات CBC.



وتحدث عن اقتران اسم المؤلف محمد حفظي مؤخرا بأعمال مثيرة للجدل مثل «ريش» و«أصحاب ولا اعز»، وعما إذا كان اختياره لهذا العمل ايضا متعمدا، أجاب الجنايني: هناك ورشة عمل، ولا شك ان المؤلف محمد حفظي اسم كبير وله العديد من الأعمال الناجحة، كما ان هذه الفكرة ليست وليدة اليوم وكانت في طور العمل قبل حدوث كل هذه الأمور.



من ناحيته، قال فورورد: تعد منصة «+OSN» موطن أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم، معربا عن فخره بتقديم النسخة العربية من «SUITS» إلى المشاهد، ليكون عملا من الإنتاجات الأصلية على المنصة الجديدة «+OSN»، ويسعدنا في «+OSN» أن نتعاون مع أصحاب المواهب الإبداعية البارزة في مجالات الكتابة والتمثيل بالمنطقة لإنشاء محتوى عربي رفيع، ونتطلع إلى النجاح الذي سيحققه مسلسل «SUITS بالعربي»، وإلى مشاهدة مزيد من الأعمال العربية الناجحة الأخرى على منصتنا في المستقبل.



«SUITS بالعربي» على «+OSN» في رمضان

منتج وأبطال العمل أثناء الحفل

مسلسل «SUITS بالعربي» من إنتاج شركة NBCUniversal Formats، التابعة لمجموعة Universal Studio، بالشراكة مع شركة الإنتاج الإعلامي TVision، ومقرها القاهرة، وأنتج المسلسل بوصفه أحد إنتاجات «+OSN» الأصلية، وسيعرض على منصة «+OSN» وقنوات OSN الفضائية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بحلقة واحدة يوميا، ويستند هذا العمل المرتقب الى مسلسل «SUITS» الذي أنتجه وكتبه آرون كورش، وعرض على شبكة USA Network في تسعة مواسم بين العامين 2011 و2019، وأنتجته UCP، التابعة لشركة Universal Studio Group، وذلك لصالح USA Network، وقد وضع الترجمة العربية للعمل الكاتبان محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وهو من إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني، وتدور قصته حول شاب ذكي وطموح اسمه «مايك روس» الذي يترك دراسته الجامعية بكلية الحقوق بسبب انشغاله بالعمل ولكن يستطيع هذا الشاب في كسب ثقة محامي شهير اسمه «هارفي سبيكتر» الذي يعمل في اشهر واكبر مكتب للمحاماة ويقوم بتعيينه في المكتب ولكن دون التفكير في الابعاد الخطيرة التي يتعرض لها الاثنان من اكتشاف ان «مايك روس» لم يكمل دراسته الجامعية ولم يحصل على المؤهل المناسب بالقانون الذي يؤهله للعمل في المكتب، وتدور احداث المسلسل في اطار درامي شائق.