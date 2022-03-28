دلال العياف



أحيا الفنان العراقي الشاب محمود التركي حفلا غنائيا في «إكسبو 2020 دبي» وذلك ضمن حفلات معرض إكسبو 2020 الموسيقية في ساحة الاستدامة.



وأكد المنتج والمخرج صلاح الياسري الذي ينظم الحفل بالتعاون مع «إكسبو 2020» من خلال «الياسري للإنتاج الفني» أن الحفل جمع مجموعة عربية كبيرة من الجمهور، خاصة أن الفنان محمود التركي قدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من أجمل أغنياته العراقية والخليجية والعربية، وبشكل متجدد.



هذا، وسيكشف الياسري خلال الأيام المقبلة عن مجموعة من الأعمال الغنائية والحفلات حين الانتهاء من تجهيزها وتنفيذها ضمن حفلات «إكسبو 2020» وما بعده في الإمارات والوطن العربي.