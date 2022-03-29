عيسى الموسى: «Ooredoo» تؤمن بأهمية مواكبة أحدث تطورات قطاع تكنولوجيا الاتصالات

أيمن باسم: «Oracle» تساعد العملاء لاختيار النموذج المناسب لأعمالهم وتصنيف البيانات بأمان

مجبل الأيوب: إستراتيجيتنا تهدف لإرساء قواعد التحول الرقمي لنكون رائدين في الرقمنة والابتكار

سليمان الحمود: أهمية تصنيف البيانات بأفضل ممارسات.. وفق إستراتيجية تحاكي المعايير العالمية



باهي أحمد



نظمت «Ooredoo business»، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول أعمالك، بالتعاون مع «Oracle»، ملتقى خاصا لمناقشة الحلول المتطورة بتصنيف وأمن البيانات، والذي أقيم اول من امس في فندق جميرا شاطئ المسيلة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء في مجال تصنيف البيانات والأمن السيبراني، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتغطية السياسات الجديدة المتعلقة بتصنيف البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات الحكومية في عمليات التحول الرقمي.



ويأتي تنظيم هذا الملتقى، في ظل أهمية البيانات التي تجمعها الشركات وتتعامل معها، حيث تعد من أكثر الأصول قيمة، نظرا لمساهمتها في تحسين الأداء والإنتاجية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية بفعالية أكبر بعد تحليل هذه البيانات المجمعة بشكل سليم وفي بيئة سيبرانية آمنة تضمن حفظ البيانات دون تعرضها لأي تسريب أو انتهاك، فضلا عن تحقيق مستويات أعلى من الابتكار والتطور في الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.



حضور ومشاركات مميزة



وشهد الملتقى تقديم شرح مفصل حول جميع الجوانب المذكورة، وذلك من قبل الوكيل المساعد لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية سبيكة الوقيان، ورئيسة وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج مي العويش، ومدير ادارة تقنية المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية م.خالد الذكير.



كما شارك بجلسات الملتقى، رئيس فريق أمن المعلومات في شركة البترول الوطنية الكويتية حسين البستان، ومدير تكنولوجيا Oracle في الكويت والبحرين أيمن باسم، ومهندس حلول نظم في Oracle م.محمد جبريل، والرائدة في مجال التكنولوجيا م. منار الحشاش التي ادارت حلقة نقاشية.



وحضر الملتقى من جانب شركة «Ooredoo الكويت» كل من: الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز البابطين ورئيس القطاع التجاري تابان تريباثين ورئيس القطاع المالي فادي قعوار، ورئيس قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية باسل رمضان، ورئيس قطاع التكنولوجيا حسن الشامي، والمدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال عيسى الموسى، ومدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب.



تبادل الخبرات



وكان الملتقى فرصة جيدة لتبادل المعرفة والخبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الحلول السحابية والأمنية التي تمكن الشركات والجهات الحكومية من توفير البيئة الافتراضية الآمنة لاستضافة التطبيقات والبيانات حسب أحدث سياسات تصنيف البيانات.



تسعى مختلف الشركات والجهات الحكومية إلى الاستفادة القصوى من البيانات المجمعة، حيث تعتبر مصدرا اقتصاديا رئيسا يساهم في دعم التحولات الاقتصادية وتعزيز المقومات التنافسية للدولة، ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد والارتقاء بالدولة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات.



وتقوم الجهات الحكومية بمشاركة البيانات بينها لتحقيق التكامل والحد من تعارض البيانات وتعدد مصادرها، وهو الأمر الذي يتطلب تصنيف البيانات إلى مستويات موحدة تؤدي لتحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر المترتبة على مشاركة البيانات، كما تحقق هذه المشاركة رفع مستوى الشفافية وتعزيز النزاهة عن طريق تنظيم وتحديد حق الاطلاع على المعلومات العامة.



سرية البيانات



وتعليقا على انعقاد الملتقى، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة Ooredoo الكويت عيسى الموسى: «يؤدي التطور السريع والمستمر للتقنيات والتكنولوجيا إلى تضاعف أهمية المحافظة على سرية البيانات. وعليه، نسعى بدورنا إلى توفير حلول سحابية وأمنية تمكن الشركات والجهات الحكومية من استضافة التطبيقات والبيانات ضمن بيئة افتراضية آمنة. كما نسعى إلى نشر وتعزيز ثقافة مشاركة البيانات بهدف تحسين الشفافية لدى الشركات والجهات العامة ودعم عجلة النمو والابتكار الاقتصادي». وأعرب الموسى عن سعادته البالغة بانطلاق الملتقى والحلقات النقاشية التي تناقش أحد أهم المواضيع التي تخص التكنولوجيا اليوم وهو تصنيف البيانات.



وأضاف الموسى: «نحن في Ooredoo الكويت نؤمن إيمانا تاما بأهمية مواكبة أحدث تطورات قطاع تكنولوجيا الاتصالات، والتي تساهم بشكل كبير في دعم العديد من القطاعات الحيوية التي تشمل التكنولوجيا، ففي عالمنا الحديث ومع استراتيجيات التحول الرقمي عالميا، تغير مفهوم التعاملات الرقمية».



وتابع: «يعد تصنيف البيانات مكونا أساسيا لسياسة المؤسسات لما لها من أهمية في معرفة البيانات الخاصة بالشركة وأماكن تخزينها ومدى الصلاحيات الممنوحة للمستخدمين وهذا ما تعمل Ooredoo على اثرائه من خلال تقديم أفضل الحلول والبنية التحتية للاتصالات والحلول الأمنية التي تمكن الشركات والأفراد من مواكبة التطور على مستوى العالم في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. إن تنظيمنا لهذا المؤتمر يؤكد التزامنا بتقديم الدعم للجهات والقطاعات كافة لاستحداث أنظمة جديدة تدعم هذه التطورات نحو مزيد من النجاح والازدهار».



إستراتيجية الرقمنة



من جانبه، قام مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في شركة Ooredoo مجبل الأيوب، بإدارة الملتقى، حيث شدد على ان Ooredoo الكويت لا تحرص فقط على تقديم الخدمات للأفراد بل تعمل وتحرص على تنمية قطاع الأعمال من خلال توفير قسم متخصص للشركات والأعمال «Ooredoo business» لتعمل على توفير كل حلول الاتصالات والحلول التكنولوجية تساعد الشركات في رحلتهم الرقمية.



وقال الأيوب: «تعتبر Ooredoo شركة سباقة في مجال التكنولوجيا، تهدف استراتيجية Ooredoo إلى إرساء القواعد للتحول الرقمي لنكون الشركة الرائدة في الرقمنة والابتكار في البلاد مما يؤدي إلى إثراء تجربة العملاء الرقمية وتعزيز الاقتصاد وخلق مجتمع رقمي شامل».



مساعدة العملاء



بدوره، أكد مدير التكنولوجيا لشركة Oracle في الكويت ومملكة البحرين أيمن باسم، أن Oracle تساعد العملاء على اختيار النموذج المناسب لأعمالهم وتصنيف البيانات وتسميتها لضمان تمكين ضوابط الأمان المناسبة على البيانات الأكثر حساسية في مؤسستهم.



وأضاف: «في Oracle، نقوم بدمج السياسات المختلفة حول العالم، ولدينا تقرير موحد يجمع هذه الإستراتيجية. نقدم الدليل على عدم وجود تدخل بشري، إلى جانب تصميم مركز بيانات مخصص ذي حماية عالية لزبائننا». وأوضح باسم أن تصنيف البيانات الخاص بشركة أوراكل تم تصميمه ليتماشى مع قوانين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) في الكويت، مشيرا إلى الحاجة إلى السحابة الدولية وهذا ما يتم العمل عليه لتحقيقه بهذه الشراكة مع Ooredoo».



تصنيف البيانات



من ناحيته، ألقى مدير أول قطاع المبيعات والأعمال في Ooredoo الكويت - سليمان الحمود الضوء على المزيد من المعلومات حول سياسة تصنيف البيانات وأهميتها ومخاطرها، مؤكدا أهمية تصنيف البيانات للحصول على أفضل ممارسات، وموضحا أن التصنيف يتم على أربعة مستويات رئيسية، الأول يتضمن البيانات العامة والثاني البيانات الخاصة غير الحساسة والثالث البيانات الشخصية الحساسة والمستوى الرابع والأخير ويتضمن المعلومات الحساسة للغاية والمتعلقة بمفاتيح التشفير. ونوه الحمود بأهمية تصنيف البيانات لحماية وأمن البيانات وفق استراتيجية خاصة تحاكي الاستراتيجيات والمعايير العالمية.



استضافة قواعد البيانات



تطرق مهندس حلول نظم المعلومات في Oracle محمد جبريل إلى المزيد من المعلومات حول استضافة قواعد بيانات وتطبيقات Ooredoo على أجهزة Oracle الافتراضية، مؤكدا أهمية تقييم أمن قاعدة البيانات باعتبارها أداة هامة جدا لتقديم التوصيات التي تساعد على بناء خطة عمل طويلة الأجل لتشفير بعض البيانات. ونوه بأن هذه الأداة مجانية ويمكن إدارتها من خلال فريق إدارة البيانات بشركة Ooredoo دون العودة إلى Oracle، مشيرا إلى أهميتها كذلك في حماية البيانات واستعادتها مرة أخرى، مما يحافظ على استمرار مواصلة الأعمال في حال التعرض للكوارث أو الأحداث الطارئة.



الحلقة النقاشية الأولى.. أهمية تصنيف البيانات للشركات والجهات الحكومية



تضمن الملتقى حلقتين نقاشيتين، الأولى لفريق Ooredoo business وتحدثوا فيها عن أهمية تصنيف البيانات وتأثير لوائح تصنيف البيانات الجديدة على قطاع الشركات والجهات الحكومية وكيفية التعرف على الشريك الأفضل للمساعدة على تقييم تصنيف البيانات الخاصة بالشركات.



وأكد فراس العقدة - مدير أول قطاع المبيعات والأعمال في Ooredoo الكويت أن شبكة Ooredoo من أقوى الشبكات في الكويت سواء الشبكات السلكية أو اللاسلكية، وقال: لدينا فريق كامل يساعدنا على التعامل مع المشاكل بشكل استباقي، ويساعد العملاء على تقديم كافة الخدمات بدقة وسرعة.



وأشار إلى أن عملية تصنيف البيانات هي المرحلة الأولى والأساسية لحماية البيانات، وهي تتضمن العديد من المراحل مثل التقييم الشامل للبيانات، وتحديد نوع البيانات وتشفير البيانات سواء بيانات العملاء أو البيانات المنقولة من فرع لآخر داخل الشركة، بما يضمن حماية البيانات وانتقالها بسهولة ويسر، منوها بالدور التقني والاستشاري الهام الذي يلعبه الفريق لإعطاء الاستشارات الفنية للشركات.



وعن كيفية مساعدة الجهات الحكومية، قال العقدة إن Ooredoo حريصة منذ انطلاقها على دعم المشاريع الحكومية، وهي على دراية تامة بالتحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الخدمات والمشروعات المختلفة، لذا دائما ما تقدم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية، وتعمل على تقديم خدمات لحماية بيانات العملاء على الانترنت واسترجاعها في حال التعرض لهجوم إلكتروني، فضلا عن اعتماد برنامج خاص لتدريب الكوادر لدينا على التعامل مع أي طارئ.



بدوره، قال زياد الأخرس- مدير أول عمليات الخدمات المدارة والسحابية: «نسعى لنكون شريكا رقميا لكل القطاعات، ففي بداية عام 2017 انشأنا مركز بيانات وقدمنا العديد من الخدمات لحفظ البيانات ومراقبة الشبكات على مدار الساعة، وطورنا العمل حتى وصلنا لما وصلنا إليه الآن، حيث جهزنا بنية تحتية خاصة لكل الخدمات والعملاء وساعدنا العملاء في تشغيل وتفعيل البرامج للشبك على الخوادم بطريقة آمنة واعددنا تقارير يومية وشهرية وغيرها من الخدمات المتطورة.



من جانبه، تطرق سليمان الحمود إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة التي اعتمدتها الشركة لتزويد العملاء بمختلف الخدمات مما يعطي للشركة الاستباقية والافضلية في العديد من الجوانب، فضلا عن توفير الحلول للمشاكل كافة بشكل تقني وتكنولوجي مميز، مؤكدا أهمية تصنيف البيانات.



وتحدث م. محمد جبريل مهندس حلول نظم من oracle الكويت عن آلية التراخيص المتبعة في الوقت الراهن، مؤكدا اعتماد كل الوسائل والخطوات التي تمكن العملاء من القيام بمهامهم بسهولة وأمان.



بينما تطرق مدير أول إدارة الحلول التقنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - محمد يوسف إلى أهمية التركيز على تقليل النفقات وتقديم خدمات جيدة بتكلفة معقولة، منوها بتقديم الشركة العديد من التسهيلات المادية في آلية الدفع والتحصيل، حيث يتم التحصيل بشكل كامل أو على دفعات لتوافق مع ظروف كل عميل، مؤكدا أن تقليص التكلفة من أهم التحديات التي واجهتها الشركة مؤخرا.



الحلقة النقاشية الثانية.. الدور الفعال لتصنيف البيانات بالأعمال المختلفة



أقيمت الحلقة النقاشية الثانية، تحت عنوان: «أهمية تصنيف البيانات ودورها الفعال في الأعمال المختلفة»، وذلك بمشاركه نخبة مميزة من المختصين في التكنولوجيا الرقمية بقطاعات مختلفة، حيث أكدت الوكيلة المساعدة لنظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية سبيكة الوقيان على أن الديوان من الجهات الرائدة التي تبنت هذا التوجه منذ أكثر من 30 عاما، وانه يملك الأجهزة المركزية التي تعمل في أغلب الجهات الحكومية، ويتبنى تكنولوجية جديدة، إذ أنشأ مراكز معلومات جديدة ولديه استراتيجية تشمل تخزين وحماية البيانات وتوفير بيئة سحابية داخل الديوان.



وأضافت: «القطاع الحكومي لا يستطيع أن يعمل منفردا ومنفصلا عن القطاع الخاص، فالشراكة أصبحت لا مناص منها، لذا تعاونا مع شركة Ooredoo للحصول على بنية تحتية آمنة لحفظ وتخزين البيانات».



من جانبها قالت رئيسة وحدة البيانات والتحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج مي العويش، انه أصبح دور مسؤول حماية البيانات ضرورة في الوقت الحاضر مع ظهور مثل هذه اللوائح في جميع أنحاء العالم لحماية بيانات المستهلك وضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات، حيث يعد تطبيق تصنيف البيانات لمصلحة كل من الشركات والمستهلكين، ومن خلال استخدام التقنيات والأنظمة المناسبة يمكن تطبيق الحماية بشكل فعال لتحقيق إدارة البيانات المناسبة.



وأشارت إلى ان اصبحت لدى البنك لائحة جديدة تم تطبيقها، حيث اصبحت هناك مسؤوليات وقوانين جديدة تجاه بيانات العميل، وتم تعيين مسؤول عن عمليات حماية البيانات وهو يعمل على الوضع القانون في القسم، كما اصبح هناك وعي اكبر عن كيفية التصرف مع البيانات.



وبينما أشار مدير دائرة تقنية المعلومات في الخطوط الجوية الكويتية م. خالد الذكير إلى التحديات التي تواجه الشركة في التعامل مع تقنية المعلومات وعلى رأسها تخصيص من يملك البيانات وتحديد دوره.



كما أكد رئيس فريق أمن المعلومات في شركة البترول الوطنية حسين البستان أن التحديات في القطاع النفطي مضاعفة، وذلك لاختلاف وتنوع الأنظمة التي يتعامل معها القطاع النفطي لحماية الأنظمة والبيانات، والتي تتطلب بنية سيبرانية خاصة للتعامل مع أنظمة التشغيل والتحكم TO والبيانات IT.



ونوه البستان بتخصيص فريق كامل مدرب للتعامل مع الثغرات الأمنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لحماية البيانات، لافتا إلى تدريب جميع العاملين على التعامل مع أي اختراق محتمل، حيث أصبح الموظفون على وعي ودراية تامة بالتعامل مع أي حادث طارئ.