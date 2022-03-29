أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الرئيسية للنسخة العاشرة من معرض الكويت للسيارات 2022، وهو الحدث الأكبر من نوعه في الكويت الذي يوفر منصة متكاملة لوكالات السيارات والمركبات والدراجات النارية، ويستمر حتى 1 أبريل في مول 360 تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها تواصل رعاية ودعم هذا المعرض الفريد من نوعه انطلاقا من إيمانها كشركة رائدة في القطاع الخاص الكويتي بأهمية دعم مختلف المبادرات والجهود المبتكرة بما يسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، خاصة أنه يعود بشكل أكثر تميزا بعد توقف أكثر من عام بسبب الجائحة.



وأوضحت زين أنه في الآونة الأخيرة ومع موجة التحول الرقمي التي اجتاحت مختلف القطاعات، شهدت صناعة السيارات تطورات كبيرة حول العالم، وقد أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ منها، بحيث تحتوي أحدث المركبات اليوم على أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات الحديثة وغيرها.



ويوفر معرض الكويت للسيارات المساحة الأكبر من نوعها على مستوى البلاد لعشاق السيارات والمهتمين بالمركبات والدراجات النارية، وذلك للتعرف على أحدث وآخر ما توصل إليه أكبر صناع المركبات من الشركات العالمية والعروض الحصرية التي توفرها الوكالات المحلية التي تتواصل مع العملاء والجمهور بشكل مباشر خلال المعرض.



وتتواجد زين في المعرض من خلال جناحها الخاص على مدار فترة تنظيمه في مول 360 ولمدة عشرة أيام متواصلة، والذي تقوم من خلاله بتقديم تجربة مميزة لزوار المعرض لتجربة القيادة الافتراضية مع مساحة للتنافس وفرصة لربح جوائز قيمة.



ويعتبر معرض الكويت للسيارات 2022 الحدث الأكبر من نوعه على مستوى دولة الكويت، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققه في المواسم التسع الماضية، والتي شهدت عرض مئات السيارات والمركبات والدراجات النارية بأنواعها من كبرى الشركات العالمية، وتوفير العروض الحصرية من الوكالات المحلية، وزيارة مئات الآلاف من الزوار.



وتدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدفع من الحركة الاقتصادية في الدولة، خاصة كونها إحدى كبرى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على اهتمامها والتزامها بتطوير الأعمال الإبداعية المختلفة في المجتمع الكويتي المليء بأصحاب المواهب من الشغوفين والمبدعين الذين يملكون أفكارا إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.