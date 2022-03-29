أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن تدشين خدمة صانع السوق مع الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات، لتصبح بذلك «المعامل» الورقة المالية الأولى التي يتم تسجيل «الكويتية للاستثمار» كصانع سوق على سهمها.



وأوضحت الشركة، في بيان صحافي، أن هذه الورقة المالية هي الأولى ضمن قائمة طويلة من الشركات التي تهدف «الكويتية للاستثمار» الاتفاق معها لاحقا للقيام بتقديم خدمة صانع سوق على أسهمها، وذلك من ضمن استراتيجية الشركة التوسعية في تقديم كل ما هو جديد من خدمات وأدوات مالية.



في هذا السياق، قال مساعد مدير أول في ادارة صانع السوق سليمان المسلم، ان اختيار «الكويتية للاستثمار» لسهم «المعامل» كان مبنيا على التاريخ الطويل والمتميز من الأداء الايجابي الذي تتمتع فيه منذ انشائها كونها من الشركات الرائدة في مجال البناء والمقاولات، إضافة إلى النمو المتواصل في أدائها وعملياتها التشغيلية خلال الأعوام الماضية.



وأضاف أن من أهداف خدمة صناعة السوق الرئيسية تواجد العرض والطلب على الورقة المالية المختارة بشكل مستمر وتوفير السيولة المناسبة للسهم وذلك بناء على الاستراتيجية المبنية لذلك ووفقا لمتطلبات البورصة، كما تعمل هذه الخدمة على تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق.



وأفاد المسلم بأن «الكويتية للاستثمار» تقدم خدمة صانع سوق بإدارة فريق من الخبراء والمختصين في عمليات تداول الأسهم، باستخدام أفضل الأنظمة الألية المتطورة ووفق أفضل الممارسات العالمية لتوفير الخدمة بشكل احترافي وفعال.