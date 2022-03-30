الدوحة - فريد عبدالباقي



يسعى مسؤولو نادي السيلية إلى شراء عقد المحترف الكونغولي والتر بواليا، من الأهلي المصري، وذلك بعد تألقه اللافت مع الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد إعارة لمدة 6 أشهر، اذ نجح اللاعب في قيادة السيلية للاستمرار بالدوري وعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد فوزه في المباراة الفاصلة أمام الخريطيات لتحديد الفريق المستمر في دوري الأضواء، فضلا على قيادة بواليا السيلية لتحقيق لقب كأس Ooredoo القطرية بالفوز على الوكرة في نهائي البطولة بنتيجة 5-4 مسجلا هدفا من الأهداف الخمسة لفريق السيلية.



ويخشى مسؤولو السيلية من مغالاة الأهلي في طلباته المالية والتي لن تقل عن 3 ملايين دولار.



هذا، وتغادر الفرق القطرية الأربعة السد والدحيل والريان والغرافة إلى السعودية الأسبوع المقبل استعدادا للمشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي ستقام مباريات دور المجموعات بنظام التجمع خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.



وكان فريق الدحيل قد كثف تدريباته اليومية تحت قيادة مدربه الأرجنتيني الجديد هرنان كريسبو الذي تولى مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، الذي غادر الفريق عقب حصوله على لقب كأس أمير قطر.



وينتظر مسؤولو نادي الدحيل عودة التونسي فرجاني ساسي من تونس عقب انتهاء مباراته أمام مالي في الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر وذلك من أجل الانخراط في التدريبات الجماعية لفريق الدحيل الذي سيغادر إلى مدينة بريدة السعودية الاثنين المقبل، حيث يلعب الدحيل ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب أندية التعاون السعودي، وباختاكور الأوزبكي، وسباهان أصفهان الإيراني.



ومن المقرر أن ينضم اللاعبون الدوليون في صفوف منتخب قطر إلى تدريبات الدحيل مساء اليوم، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع العنابي الذي خاض بالأمس مباراة ودية أمام سلوفينيا، ومن قبله لقاء ودي أمام منتخب بلغاريا والتي انتهت بفوز العنابي 2-1.