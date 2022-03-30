القاهرة - سامي عبدالفتاح



تدخل الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، في جولة أخيرة في تصفيات دور المجموعات، إذ تنظر الأندية الأربعة عودة لاعبيها المتواجدين مع منتخب مصر في السنغال، لاستكمال استعداداتها للجولة الأخيرة.



وتبدأ هذه الجولة الجمعة المقبل، حيث يستضيف الزمالك فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنغولي، وقد تأكد خروج الفريقين من البطولة، فيما يستضيف الأحد المقبل الأهلي نظيره الهلال السوداني في مباراة تأكيد تأهل الأهلي إلى ربع نهائي البطولة للدفاع عن لقبه في آخر نسختين، وفي اليوم نفسه يستضيف بيراميدز نظيرة زاناكو الزامبي، وقد تأكد تأهل بيراميدز لربع نهائي الكونفيدرالية، وأيضا سيكون المصري البورسعيدي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، بعد أن ضمن التأهل لربع النهائي.



إلى ذلك، نجح تأهل بيراميدز إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر بالفوز على لافيينا من الدرجة الثالثة بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي في الدقيقة (35).