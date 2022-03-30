وكالات وبيروت ـ ناجي شربل

بلغت الإمارات الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 في كرة القدم حيث ستلاقي أستراليا، بعد فوزها على ضيفتها كوريا الجنوبية 1-0 أمس ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث.



وسجل هدف «الأبيض» حارب سهيل في الدقيقة 54. وكان الفوز يكفي الإمارات بصرف النظر عن نتيجة مطاردها في المركز الثالث العراق الذي تعادل مع سورية 1-1 في الوقت عينه ضمن المجموعة الأولى.



وتقدمت سورية في البداية عن طريق علاء الدالي (3)، قبل أن يعادل أيمن حسين النتيجة للعراق (31).



وختم لبنان مشواره بخسارة أمام مضيفته إيران 0-2.



وسجل للمنتخب الإيراني سرادار أزمون وعلي رضا جهانبخش في الدقيقتين 35 و72.



وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي عقب ختام التصفيات: إيران 25 نقطة، كوريا الجنوبية 23 نقطة، علما بأنهما تأهلا سلفا للمونديال، ثم الامارات (12)، العراق (9)، وسورية ولبنان (6 نقاط لكليهما). والفائز بين الإمارات وأستراليا في الدوحة يوم 7 يونيو يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية على بطاقة مؤهلة إلى المونديال القطري. وضمن المجموعة الثانية، اختتم منتخب فيتنام مشواره بالتعادل مع مضيفه اليابان 1-1.



وتقدم منتخب فيتنام بهدف سجله ثانه بين نجوين (19)، وتعادل المنتخب الياباني عن طريق مايا يوشيدا (55).