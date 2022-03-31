تمكنت منشآت الطاقة الشمسية وتلك الخاصة بطاقة الرياح من إنتاج أكثر من 10% من الكهرباء في العالم عام 2021، على ما أفاد تقرير صدر الأربعاء عن مركز «إمبر» لأبحاث الطاقة، وهي نسبة تسجل للمرة الأولى.



وأوضح التقرير العالمي عن الكهرباء، وهو الثالث من نوعه وتضمن بيانات العام 2021 من 75 بلدا تمثل 93% من الطلب العالمي، أن خمسين دولة بلغت حاليا مستوى 10%، من بينها الصين واليابان اللتان وصلتا إلى هذه النسبة العام الفائت للمرة الأولى.



وشهدت كل من هولندا وأستراليا وفيتنام التحولات الأسرع، إذ اكتسبت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في هذه البلدان عشر نقاط خلال العامين المنصرمين.



وتستمد عشر دول أكثر من ربع احتياجاتها من الكهرباء عبر هذين المصدرين، من بينها الدنمارك (52%)، ولوكسمبورغ (43%)، والأوروغواي (47%).



وفي المجموع، أنتجت 38% من الكهرباء في العالم عام 2021 من مصادر خالية من الكربون بما فيها الطاقة النووية، وبقيت الطاقة المتجددة الأكثر استخداما هي تلك الكهرومائية (السدود).