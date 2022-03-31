وصلت مركبة الفضاء الروسية «سويوز» وعلى متنها رائدا فضاء روسيان ورائد فضاء أميركي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض أمس الأربعاء، حيث هبطت بسلام وسط كازاخستان، حسبما أظهرت لقطات حية بثتها وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا).



وانطلق رائد الفضاء الأميركي، مارك فاندي، مع زميليه الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف من محطة الفضاء الدولية في رحلتهم إلى الأرض، على عكس التكهنات بأن فاندي من المحتمل ألا يعود إلى الأرض على متن مركبة فضاء روسية بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية غزو أوكرانيا.