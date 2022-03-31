غمرت مياه الفيضانات خليج بايرون باي الأسترالي المعروف بشواطئه الخلابة وبسكانه من المشاهير فيما ضربت عواصف شديدة شرق البلاد مجددا. وتساقط 300 مليمتر من الأمطار في المنطقة في غضون 24 ساعة ما أجبر العديد من المتاجر في وسط بايرون باي على الإغلاق فيما قطعت الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه. وكان الشارع الرئيسي في المنطقة والذي عادة ما يكون مليئا بالحياة، إذ يضم على جانبيه مطاعم وحانات ومتاجر ملابس، شبه فارغ وتحول إلى نهر بمياه الفيضانات البنية التي يبلغ ارتفاعها مترا. وفي ليسمور قالت سالي فلانيري صاحبة شركة لوكالة فرانس برس إن منسوب المياه في البلدة وصل إلى الطابق الثاني من بعض المنازل والشركات، كما حدث الشهر الماضي عندما ضربت المنطقة فيضانات قياسية.وأضافت: «بلغ ارتفاعها 12 مترا الآن ومازالت ترتفع».