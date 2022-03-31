تحدث الخبير الفلكي عادل المرزوق عن موعد «القريش» ومتى يكون في الكويت؟ مجيبا بأن هناك العديد من الآراء المختلفة عن «القريش».

وزاد: كلمة «قريش» تعني أن الشخص «يقرقش» في فليساته (نقوده) ويسمع الناس صوت النقود في جيبه أو في يده، ويقال أيضا إن الكلمة تدل على صغر الوجبة أو قيمتها المادية، كما أن كلمة«القريش» في اللغة العربية تعني تصغيرا لكلمة قرش وهي جزء من العملة النقدية المستخدمة في بلاد الشام ومصر والسودان كما يقال أيضا اها تعني الجود والكرم.



وأوضح ان كل أسرة في الفريج كانت تجود أو «تقرقش» بما يتوافر لديها من طعام وشراب حيث اعتادت الأسر الكويتية على حمل أنواع مختلفة من الأطعمة المتوافرة بالمنزل والذهاب بها الى البيت الكبير في الفريج للاحتفال بهذه المناسبة واستبشارا بقدوم شهر الصوم الفضيل، و«القريش» كان ولايزال مقتصرا على تجمع الأقارب والأصحاب على حول المائدة المنزلية كرمزية لتوديع الوجبات النهارية مثل الإفطار أو الريوق أو الغداء في نهار آخر يوم أو آخر نهار في شهر شعبان.



وبين ان «القريش» يكون في نهار آخر يوم من شهر شعبان، لكن هناك من يقول إن «القريش» هو آخر وجبة ريوق فقط، وهناك من يقول هو آخر وجبة غداء في نهار آخر شهر شعبان، وهناك أيضا من يقول إن توزيع وتقديم وشرب «قهوة الحلو» هي «القريش»، لكن المؤكد أن «القريش» هو آخر يوم في شهر شعبان.