مفرح الشمري



في أجواء رمضانية متمثلة بأهازيج الشهر الفضيل التي يؤديها الصغار والكبار، أعلن تلفزيون الكويت امس الاول عن دورة برامجه الرمضانية وذلك بحضور وكيل وزارة الاعلام بالتكليف سعود الخالدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون بالتكليف فهد الغيلاني والوكيل المساعد لقطاع الاذاعة بالتكليف د.يوسف السريع والوكيل المساعد لقطاع السياحة بالتكليف بدر الطراروة ونخبة مميزة من الفنانين، يتقدمهم جاسم النبهان ومحمد المنصور وعبدالرحمن العقل وحسين المنصور وباسمة حمادة وعبير الجندي ويعقوب عبدالله وعبدالله التركماني ووسائل الاعلام المتعددة.



انطلق الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح مؤسسة البرامجي المشترك بالسالمية، بكلمات ترحيبية بالحضور من الاعلامي المميز ماهر العنزي، ليلقي بعدها وكيل وزارة الاعلام بالتكليف سعود الخالدي كلمة جاء فيها: بكثير من المحبة والتقدير والاعتزاز بأيقونات الفن والانتاج التلفزيوني الدرامي والمسرحي، أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بتحية خاصة لحملة رسالة الفن النبيلة وابداعاته الخالدة في الذاكرة الجماعية محليا وخليجيا وعربيا والذين يساهمون في اثراء المشهد الثقافي الكويتي بأعمال رائدة في سبقها ومتميزة في جودتها وراقية في اهدافها، وبعد ذلك تم الاعلان عن البرامج والاعمال الدرامية التي راعى فيها تلفزيون الكويت جميع الاذواق، وذلك تحت شعار «عادت عليكم»، ومنها:



برنامج «تعرف عليه»



يتناول حلقات تثقيفية للمفاهيم الدينية والحياتية مع شرح الاسماء والصفات للمولى جل جلاله بصورة مبسطة، تقديم: مريم العويش.



برنامج «وسام القرآن»



يتناول الصورة الإيجابية المشرقة للكويت محليا وخليجيا وعربيا وارتباطهم بالقرآن وإبداعاتهم في حفظ كتاب الله ومراكز تحفيظ القرآن في كل مناطق الكويت، تقديم: الشيخ فهد الكندري.



برنامج «حكمة شهر الصيام»



يقدم المعلومات والاحكام الخاصة بشهر رمضان والحكمة من الصيام وفق الضوابط الشرعية، تقديم: الشيخ د.السيد محمد الطبطبائي.



برنامج «أنا أقدر»



يستعرض أنماط التحدي لصعاب الحياة من خلال الإرادة بأسلوب توجيهي سهل الاقتداء به، تقديم: شيماء العيدي.



برنامج «مقامات»



يتناول الحديث عن المقامات التي يستخدمها القارئ في تلاوة القرآن الكريم، تقديم: مشاري العفاسي ويحاوره راشد الهلفي.



الأعمال الدرامية



مسلسل «عاشر صفحة»



تدور احداثه بين الإثارة والكوميديا للكاتب علي الدوحان والمخرج محمد الطوالة، ومن بطولة زهرة عرفات وخالد العجيرب وغدير سبتي وعبدالله التركماني.



مسلسل «حبي الباهر»



دراما تطرح العديد من القضايا في حياتنا اليومية، من تأليف الكاتبة علياء الكاظمي واخراج خالد جمال، بطولة جاسم النبهان وابراهيم الحربي وزهرة الخرجي وباسمة حمادة.



مسلسل «ناطحة سحاب»



يقدم المسلسل احداثا قد تدور في اي بيت بقضاياها اليومية، وهو من بطولة الفنانة القديرة سعاد عبدالله وفخرية خميس وفهد العبدالمحسن ويعقوب عبدالله وحسين المهدي، ومن تأليف نوف المضف واخراج عيسى ذياب.



مسلسل «نوح العين»



عمل تراثي كويتي تدور أحداثه في اطار اجتماعي لا يخلو من المفارقات الدرامية من بطولة القدير محمد المنصور وحسين المنصور وعلي جمعة ومحمد جابر وهدى الخطيب، ومن تأليف جمال الصقر واخراج مصطفى رشيد.



مسلسل «دحباش»



عمل تراثي لا يخلو من أحداث واقعية مرت في الماضي، من بطولة جاسم النبهان وعبدالرحمن العقل وعبدالامام عبدالله ومحمد جابر وهيفاء حسين للكاتب مشاري العميري والمخرج حسين أبل.



مسلسل «سنوات الجريش»



يتناول احداثا اجتماعية واقعية من تاريخ الكويت لا تخلو من الحكايا اليومية، من اخراج مناف عبدال وبطولة حياة الفهد وحسن البلام وحمد العماني وليلى السلمان.



مسلسل «فتح الأندلس»



تاريخي يحكي قصة القائد الاسلامي طارق بن زياد والاحداث التي دارت في تلك الحقبة من تأليف أبوالمكارم محمد واخراج محمد سامي العنزي، ومن بطولة سهيل جباعي وتيسير ادريس ورفيق علي أحمد.



مسلسل «الكندوش»



دراما سورية من احياء الشام العتيقة تقدم حكاية اجتماعية من اخراج سمير حسين، وبطولة ايمن زيدان وسامية جزائري وسولاف فواخرجي وحسام تحسين بك.



البرامج المنوعة



مسلسل الكرتون «ليث البراري»



برنامج اطفال يقدم مجموعة من القصص الترفيهية بأسلوب توعوي.



مسلسل «كارتون فواز»



تقدم شخصية فواز بطل العمل سلسلة منوعة من القيم والاخلاق الواجب زراعتها في الاطفال منذ الصغر.



برنامج «غورميه كويتي»



برنامج متخصص في تقديم الاطباق الشهية على اختلاف انواعها وشكالها.



برنامج «مدفع الإفطار»



برنامج منوع بين المعلومة ومتعة متابعة الجمهور يقدمه سعد الخلف ومنى شداد.



برنامج «غبقة الحمراء»



برنامج منوع حواري يستضيف شخصيات متنوعة يوميا.



برنامج المسابقات «دويتو»



برنامج مسابقات يومي يقدمه كل من النجوم خالد مظفر وعبدالعزيز النصار في اطار مشوق للجمهور.



برنامج «مع بيبان عبدالرحمن»



برنامج حواري يستضيف شخصيات بارزة من تقديم الاعلامي عبدالرحمن الدين.



شكراً لفريق عمل الحفل



الجهد المبذول في حفل وزارة الاعلام وراءه جنود مجهولون يستحقون الشكر والثناء وهم:



٭ طلال الهيفي اشراف عام.



٭ خالد بوحيمد اشراف فني ومخرج الحفل.



٭ خالد الخرشان مخرج.



٭ عيسى الحمر مخرج.



٭ نيفين ابولافي اعداد حفل اعلان البرامج.



٭ حسين الصيدلي اعداد فقرة الفنانين.



٭ غالية الجسار اعداد فقرة الاطفال.



٭ الاعلامي ماهر العنزي.



شكراً لفريق عمل الحفل



الجهد المبذول في حفل وزارة الاعلام وراءه جنود مجهولون يستحقون الشكر والثناء وهم:



٭ طلال الهيفي اشراف عام.



٭ خالد بوحيمد اشراف فني ومخرج الحفل.



٭ خالد الخرشان مخرج.



٭ عيسى الحمر مخرج.



٭ نيفين ابولافي اعداد حفل اعلان البرامج.



٭ حسين الصيدلي اعداد فقرة الفنانين.



٭ غالية الجسار اعداد فقرة الاطفال.



٭ تقديم الاعلامي ماهر العنزي.