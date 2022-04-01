عبدالحميد الخطيب



أكد النجم سعود بوشهري أن ظروف تصوير مسلسل «سنوات الجريش»، المنتظر عرضه في شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون الكويت و«شاهد VIP» و«دبي» و«روتانا خليجية»، كانت صعبة جدا، لافتا الى أن جميع فريق العمل بذل مجهودا كبيرا ليخرجوا في أفضل صورة ممكنة. وقال سعود في تصريح لـ «الأنباء»: مشاهدي في المسلسل كانت بين الإمارات وتركيا، وواجهتنا في البلدين ظروف تصوير صعبة نتيجة العوامل الطبيعية المختلفة من مطر وعواصف وثلوج وتضاريس وعرة.



وتابع بوشهري: ان شاء الله ينعكس هذا التعب الذي واجهناه على الشاشة الى نجاح ونسب متابعة عالية، لاسيما ان جميع المشاركين في المسلسل كان لديهم الإصرار على الوصول الى افضل أداء تمثيلي، وأتذكر أن النجم حسن البلام «طاح» اكثر من مرة على الأرض بسبب التضاريس الوعرة لكنه تحمل وأكمل التصوير متحديا أي عوائق، وهذا كان شعور كاست «سنوات الجريش» بالكامل.



وبسؤاله عن المنافسة هذا الموسم، أجاب سعود: المهم هو رغبة الجمهور ومدى حبه للعمل، فنحن كممثلين وكذلك المنتجون لا نفكر في المنافسة بقدر اهتمامنا بجودة العمل والرسالة التي يتضمنها، مستدركا: المنافسة لها «حسبة» ثانية، ومعاييرها تغيرت، فقد تجد مسلسلا عاديا ولم يبذل فيه مجهود يحوز حب الناس ويصبح «تريند»، نحن في النهاية نجتهد ونحاول ان نقدم أعمالا ترضي المشاهدين، والتوفيق بعد ذلك من عند الله.



الجدير بالذكر ان النجم سعود بوشهري يشارك في بطولة مسلسل «سنوات الجريش»، مع نخبة من الفنانين، منهم: حياة الفهد، حسن البلام، ستيفاني صليبا، هبة الحسين، حبيب غلوم، حمد العماني، ليلى السلمان، عبدالله الخضر، فيصل فريد، رجاء بلمير، وآخرون، والعمل من تأليف الكاتب محمد النابلسي، وإخراج مناف عبدال، يحمل اسمه إشارة إلى السنوات العجاف التي مرت بمنطقة الخليج في فترة الحرب العالمية الثانية، والتي تعرف بـ «سنوات الجريش»، مستعرضا جوانب اجتماعية وإنسانية خلال أربعينيات القرن الماضي.