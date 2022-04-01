مع تسارع السباق الدرامي الرمضاني، وكما في كل عام، يترقب جمهور «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» موسما من التشويق والغموض والكوميديا، الذي تقدمه نخبة من نجوم التمثيل في الخليج والوطن العربي، من أبرزهم: أحمد السقا، أيمن زيدان، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، بيومي فؤاد، محمد المنصور، سلاف فواخرجي، جاسم النبهان، أيمن رضا، جابر نغموش، صباح الجزائري، منصور الفيلي، أسمهان توفيق، وغيرهم الكثير.



بيومي فؤاد.. المشاكس المفلس



ولأول مرة على إذاعة الشارقة، ولمدة 15 دقيقة، يطل الفنان بيومي فؤاد على جمهور المستمعين في الساعة 9 مساء يوميا، مع المسلسل الإذاعي «بعد الخمسين»، الذي يفيض بالمواقف الكوميدية التي اقترب من خلالها فؤاد من جماهيره العريضة، حيث يؤدي برفقة نشوى مصطفى وعدد من النجوم المصريين، دور الموظف الذي يتمرد على حياته الروتينية مع صديقه، فيتفقان على بدء مشاريعهما الخاصة، وإخفاء الأمر عن زوجاتهم، ومع تسارع الأحداث، تبدأ المواقف الغريبة تثير الشكوك في نفس الزوجتين، وتخسر المشاريع، ويحتاجان إلى تعويض الخسائر. وفي كل حلقة يجد المستمع نفسه أمام مواقف كوميدية وساخرة تبرز ما يعانيه الصديقان، وتثير تفاعل المشاهدين معهما.



«الاختيار 3».. بطولات واشتباكات



ومع الإنتاج الدرامي الأضخم، يأتي مسلسل «الاختيار» في جزئه الثالث، الذي يعرض يوميا على تلفزيون الشارقة في الساعة 11:15 مساء، بمشاركة نخبة من نجوم التمثيل، ومن أبرزهم: أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة. المسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، حيث يستمر في رواية بطولات الشرطة والجيش المصري في وجه الإرهاب، ويسرد قصصا واقعية عاشها الشعب المصري في فترات حرجة من تاريخه المعاصر، حيث تتسارع الأحداث في أجواء الأكشن المصحوبة بالاشتباكات المسلحة والمعارك، التي تجذب فئات عريضة من المشاهدين.



«الكندوش 2».. صراع الانتقام والبراءة



ويعود مسلسل «الكندوش» في جزئه الثاني ليعرض يوميا على تلفزيون الشارقة في الساعة 4 عصرا، ومع بطولة: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، وفاء موصلي، تنكشف أسرار الصورة التي اختتم بها الجزء الأول، ليثبت أن والد ياسمين هو شهيد حكم عليه المحتل الفرنسي بالإعدام، ونفذ الحكم على مرأى من عيني ابنه ياسين، حيث توثق الصورة تورط عزمي بيك في ذلك، وأنه هو من خان والد ياسمين، وبلغ عن مكانه. فتسير ياسمين في رحلة من الانتقام التي تبرز أحداثا غير متوقعة يتعرفها المشاهد مع تتابع حلقات المسلسل، في أجواء من الغموض والإثارة الدرامية التي اعتادت على تقديمها مسلسلات البيئة الدمشقية.



«فتح الأندلس».. كتاب التاريخ المرئي



وباطلالة تاريخية تبرز القيم السامية للفتح الإسلامي أمام مشاهدي تلفزيون الشارقة، يوميا في الساعة 1:45 صباحا يأتي مسلسل «فتح الأندلس»، بتوقيع المخرج محمد سامي العنزي، وتأليف محمد أبو المكارم وصالح السلفي، وبطولة عاكف نجم، سهيل جباعي، رفيق علي أحمد، ونخبة من النجوم العرب، والذي يروي تفاصيل قصة فتح الأندلس على يد القائد طارق بن زياد، حيث كانت بناته يعلمن الفتيات والنساء القراءة والكتابة، ويشجعن السيدات على العمل في المهن المناسبة لكسب القوت، مع إبراز قضايا خفية رافقت تلك الفترة المهمة من تاريخ العرب والمسلمين، لتكون بمثابة كتاب مرئي يتعلم المشاهد من خلاله تاريخ تلك الفترة، ويثري معلوماته بالفائدة الممتعة.



«محمد علي رود 2».. طقوس غرائبية



ومع وصول سفينة الموت إلى شاطئ الكويت، يعود مسلسل «محمد علي رود» في جزئه الثاني، الذي يحل في بطولته محمد المنصور، أسمهان توفيق، وجاسم النبهان، وغيرهم من نجوم الدراما البدوية، حيث تحمل السفينة ناجيا واحدا اسمه ياسين، والذي يظن الجميع أنه مات منذ زمن بعيد، إلا أن عودته لم تكن عادية، إذ يعود إنسانا آخر يتحدث لغة الجن ويتعامل معهم. ومع تداخل الأحداث المليئة بالطقوس الغرائبية، والمفاجآت غير المتوقعة، تبرز قوى خفية تفكك الألغاز وتكشف المستور. مسلسل «محمد علي رود 2» يطل على مشاهدي تلفزيون الشارقة يوميا في الساعة 9:30 مساء.



«اسمع وشوف».. قضايا المجتمع بفكاهة



وبإطلالة كوميدية فكاهية، يعرض تلفزيون الشارقة العمل الدرامي «اسمع وشوف» بحلقات منفصلة، تحمل كل حلقة فكرة وقصة مختلفة عن سابقتها، وقصصا تستمر لأكثر من حلقة، حيث يأتي العمل بحلقاته الثلاثين، ليناقش ظواهر اجتماعية وقضايا إنسانية معاصرة برؤية كوميدية ومعالجة فكاهية. العمل من إخراج عارف الطويل، وتأليف يوسف الحاج، وبطولة جابر نغموش ومنصور الفيلي، وغيرهم. ويعرض يوميا في الساعة 7 مساء.



ذياب هباب الريح.. الغرابة ممزوجة بالجمال والحب



وبمشاركة الفنان محمد العبادي والفنانة عبير عيسى ونخبة من نجوم الفن العرب، تدور أحداث المسلسل «ذياب هباب الريح»، الذي يعرض على قناة الوسطى، ويعبر عن دراما بدوية مستوحاة من السيرة الشعبية «عنترة بن شداد» بتوليفة مشوقة وممتعة في ثلاثين حلقة، تمتاز بالبطولة والغرابة ممزوجة بالشعر والجمال والحب، وتبث يوميا خلال شهر رمضان في الساعة 2:30 ظهرا.



«نشميات من البادية».. المرأة صانعة قرارها



ومع أجواء من التشويق والغدر والحب، ينطلق مسلسل «نشميات من البادية»، على قناة الوسطى من الذيد، ليسلط الضوء في كل حلقة على فتاة تقاوم لأجل تحقيق ذاتها، وترفض السيطرة على قراراتها. ويطل المسلسل على المشاهدين من خلال نخبة من الممثلين، من أبرزهم جوليت عواد، وعبد الكريم القواسمة، وداوود جلاجل، وهشام هنيدي، وأنور خليل، ويعرض يوميا في الساعة 7:15 مساء.



«عين الذيب»



ويمتاز المسلسل الخليجي «عين الذيب»، الذي تعرضه قناة الوسطى، بطابعه التراثي، ويناقش صراعات الانتقام والثأر، بقالب لا يخلو من الإثارة والمفاجأة من خلال شخصية ضبع بن ذياب الملقب بـ«عين الذيب» وابنه ذياب، كما يتطرق المسلسل لمواقف الحب والرومانسية بين فارس وسما، بالإضافة إلى إبراز بعض المواقف البطولية التي تظهر شهامة العرب وأصالتهم. المسلسل من إخراج محمد القفاص وتأليف جمال صقر وبطولة داوود حسين وسناء بكر يونس وأحمد عيسى وعلي جمعة، ويعرض يوميا خلال شهر رمضان في الساعة 23:30.



«نوح العين».. الخير في علم الله



وتضم قائمة المسلسلات الرمضانية، المسلسل التراثي الاجتماعي «نوح العين»، وهو عمل درامي من واقع البيئة الإماراتية، يعرض يوميا في الساعة 7:15 مساء من شهر رمضان على قناة الشرقية من كلباء، ويروي قصة نوخذة يحلم بولد يرفع اسمه عاليا، لكن زوجته تخفي عنه جنس المولود لفترة ليست قليلة خوفا منه، وعندما يعلم الأب بذلك يثور غضبه ويكاد يجن.. ثم يظهر المسلسل في حبكة درامية مشوقة كيف استطاعت ابنته التي حلم أن تكون ذكرا تغيير سلوكه ليشعر بالندم والحسرة على ما فعله في سنين عمره التي مضت في مشاهد تفيض بالإنسانية والإحسان والبر. ويضم المسلسل كوكبة من الفنانين أبرزهم: محمد المنصور، حسين المنصور، علي جمعة، وهدى الخطيب.



«حكايات ابن الحداد 2».. حرب مع النهابة



أما الجزء الثاني من «حكايات ابن الحداد»، وهو من النوع الدرامي الفانتازي، فتدور أحداثه في مدينة يشعر أهلها بسعادة غامرة لانتشار خبر زواج ابنة الوالي، غير أن هذه السعادة لم تدم ليقطعها هجوم النهابة على المدينة في الليلة ذاتها ويشعر الأهالي بالهلع، ثم تتوالى الأحداث إلى أن تصل لمرحلة يتكاتف فيها أهل المدينة لطرد النهابة واستعادة الفرح من جديد. المسلسل من بطولة كل من الفنانين أبرار سبت، حسن محمد، فاطمة عبدالرحيم، وغيرهم. ويعرض يوميا في الساعة5:00 عصرا، على قناة الشرقية من كلباء.



«حضرة الموقف».. قوة المرأة وغرور النفوذ



كما تعرض «الشرقية من كلباء» خلال شهر رمضان مسلسل «حضرة الموقف»، يوميا في الساعة 12:15 ظهرا ويتناول قصة امرأة ذات شخصية قوية أمام الناس وحنونة وطيبة القلب في منزلها لكنها تعاني من قسوة زوجها الذي لا يحبها لأن قلبه متعلق بزوجته السابقة، لتتشعب خطوط المسلسل الدرامية وشخوصه ونشهد تصاعد حدة الصراع بين الزوجتين والذي يرجع سببه إلى مشكلات جذورها قديمة. ويشارك في المسلسل مريم الصالح، عبد العزيز الحداد، هيفاء عادل، وغيرهم من النجوم.



كيد حريم.. مكائد نسائية بطعم الكوميديا



وتستقبل قناة الشرقية مشاهديها في رمضان بعرض المسلسل الخليجي «كيد الحريم» الذي يعرض يوميا في 9 مساء، تدور أحداثه حول صراع الميراث بين مجموعة من النساء، والمكائد التي تنشأ بينهن، والتي لا تخلو من مواقف كوميدية ضاحكة، تضفي أجواء المرح على أواقت المشاهدين. والعمل من تأليف: فهد البلوشي، وإخراج: مصطفى البكري، وبطولة نخبة من نجوم الخليج من أبرزهم: جاسم النبهان، روجينا، عبدالإمام عبدالله، هنادي الكندري، محمد الحداد، وروان العلي.