مفرح الشمري



اختتم مساء أول من أمس فعاليات مهرجان القرين الثقافي بنسخته الـ 27 بحفل جماهيري كبير كرّم خلاله الشاعر القدير صالح مدوه الملقب بـ «ساهر» وذلك بحضور وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين.



وشهد مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية ليلة موسيقية ساحرة شارك فيها نخبة من نجوم الأغنية الكويتية تحت قيادة المايسترو د.أيوب خضر وبمشاركة الفنان القدير عبدالله الرويشد ومطرف المطرف وفهد السالم.



قدم الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني المذيع هاشم أسد من ثم كان الحضور على موعد مع فيلم تسجيلي يرصد أهم المحطات في مسيرة الشاعر المخضرم «ساهر» قبل أن يدعو عريف الحفل وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين لإلقاء كلمته.



من جانبه، وصف وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين الشاعر الغنائي الكويتي صالح مدوه الملقب بـ «ساهر» بصاحب «الموهبة المميزة» التي جعلته «في طليعة شعراء الأغنية الكويتية».



جاء ذلك في كلمة للوزير روح الدين قبل انطلاق الأمسية الموسيقية التي اختتم بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الـ 27 من مهرجان القرين الثقافي احتفاء بهذا الشاعر الغنائي الكويتي. وذكر أن سجل الشاعر ساهر حافل بأغنيات ناجحة قدمها مطربون كثر من الكبار والشباب، مشيرا إلى أن أشعاره تتميز بـ «حلاوة الكلمة وصدق التعبير الذي يصل الوجدان ويمتع المستمعين، وهي ميزة حصل عليها شاعرنا الكبير بعد استفادة واستلهام من تجارب شعراء سبقوه في مجال كتاب الشعر الغنائي جعلت منه شخصية متفردة منذ بداية انطلاقته في الثمانييات واستمراره إلى يومنا هذا بتنوع إنتاجي زاخر».



ولفت الوزير إلى أن «ساهر» خطا مشواره الفني بعيدا عن المجاملات والتنازلات عن القيم الفنية للشعر الغنائي، معتبرا إياه علما من أعلام الأغنية الكويتية والخليجية وامتدادا جميلا للجيل الذي سبقه.



وبمشاركة وزير الإعلام والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب د.عيسى الأنصاري والأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش كرّم الشاعر صالح مدوه. وعلى مدار ساعتين تقريبا، استمتع الجمهور مع باقة من أجمل الأغنيات التي صاغها الشاعر ساهر بصوت نخبة من نجوم الأغنية، حيث كانت البداية مع الفنان فهد السالم الذي قدم ثلاث أغنيات هي «مضمون» و«روح الله حسيبك» و«نهاية قصتك»، بينما تميز الفنان سلطان المفتاح بأغنيات ثلاث أيضا هي «مر يا حلو وحال الهوى وشالعجب مريت»، أمام الفنان مطرف المطرف فشارك بأغنيات «لا خطاوينا ويفوق الوصف وإذا انت الحب» وكان مسك الختام على وقع تفاعل الجمهور مع سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد الذي اختار أن يشدو بـ «يا حبك للزعل» و«اللي نساك».