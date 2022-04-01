يسعى ريال مدريد الى استعادة توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يلتقي سلتا فيغو مساء غد السبت في المرحلة الـ 30 من المسابقة، وذلك بعد خسارته الكبيرة من برشلونة برباعية نظيفة في المرحلة الماضية.



ويتصدر «الملكي» الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية، وخلفهما برشلونة برصيد 54 نقطة، أما سلتا فيغو فيأتي في المركز الحادي عشر وبرصيد 36 نقطة.



وقال رئيس نادي سلتا فيغو، كارلوس مورينيو، إن جميع تذاكر مباراة فريقه أمام ريال مدريد «نفدت منذ أيام»، خلال تصريحات أدلى بها في ملتقى وكالة لأعمال كرة القدم حول صناعة الرياضة في إقليم غاليثيا الإسباني.



ويلعب غدا خيتافي مع مايوركا، وليفانتي مع فياريال، وأتلتيكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس.