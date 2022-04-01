الدوحة - فريد عبدالباقي



يحتضن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم سحب قرعة مونديال قطر 2022 في الساعة الـ 7 مساء اليوم، بحضور شخصيات رياضية وسياسية رفيعة المستوى يتقدمها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، ويشارك في عملية سحب القرعة نخبة من نجوم كرة القدم. وبذلك، ستتعرف الجماهير والمنتخبات المشاركة على مسارها نحو اللقب، حيث سيتضح لـ 29 منتخبا من أصل 32 منتخبا مشاركا في البطولة المجموعات التي سيتنافس فيها، وطريق كل منها إلى نهائي البطولة.



هذا، وسيتم اعتماد تصنيف «فيفا» لشهر مارس كأساس لتوزيع المنتخبات المشاركة في المونديال على 4 مستويات، وسيكون منتخب قطر (51 عالميا) في الوعاء الأول تصنيف «A1» بصفته ممثلا للدولة المضيفة، وينضم إليه أفضل 7 فرق متأهلة وفقا لتصنيف «فيفا»، وهي بلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، والأرجنتين، وإنجلترا، وإسبانيا، والبرتغال رؤوس المجموعات.



وسيجري وضع منتخبات المستوى الثاني التي تحتل المراكز من 8 إلى 15 وهي: الدنمارك، وهولندا، وألمانيا، وسويسرا، وكرواتيا، والأوروغواي، والمكسيك، وأميركا، في التصنيف بالوعاء رقم 2، ومنتخبات المستوى الثالث التي تحتل المراكز من 16 إلى 23 وهي إيران، واليابان، وصربيا، وكوريا الجنوبية، وكندا، وپولندا، والمغرب، والسنغال، في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 منتخبات المستوى الرابع (التي تحتل الترتيب من 24 إلى 28)، السعودية، والإكوادور، وغانا، وتونس، والكاميرون، والمتأهل من ملحق أوروبا، والمتأهلين من ملحق بين القارات، والفائز من تصفيات قارة أوقيانوسيا بين نيوزيلندا وجزر السولومون مع رابع تصفيات أميركا الشمالية والكاريبي.



الى ذلك، أعلن السويسري جاني انفانتينو رسميا ترشحه لولاية ثالثة على رئاسة (فيفا)، أمس خلال الجمعية العمومية للمنظمة الكروية في الدوحة. من جهة اخرى، لحق منتخبا المكسيك والولايات المتحدة بكندا الضامنة تأهلها سابقا إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بفوز الأول على ضيفته السلفادور 2-0، وخسارة الثاني بالنتيجة ذاتها أمام مضيفته كوستاريكا.