يعود الصراع بين مان سيتي وليفربول من جديد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فترة التوقف الدولي مساء غد السبت، حيث يحل الأول ضيفا على بيرنلي، فيما يستقبل الثاني منافسه واتفورد على ملعب أنفيلد ضمن المرحلة الـ 31 من المسابقة.



ويبحث «السيتي» المتصدر برصيد 70 نقطة عن تفادي الوقوع في المحظور عند زيارته لملعب «تورف مور»، حيث يسعى أصحاب الضياف بيرنلي، صاحب المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 21 نقطة، للهروب من صراع الهبوط إلى الدرجة الأولى.



وفي المباراة الأخرى، يسعى «الريدز»، صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، لمواصلة الضغط على المتصدر والإبقاء على الصراع بينهما على اللقب مشتعلا، الا أن ظروف مباراته اليوم مشابهة للمتصدر، حيث يلتقي ليفربول مع واتفورد الذي يصارع للبقاء أيضا، حيث يحتل الفريق المركز الـ 18 برصيد 22 نقطة.



وتحدث مهاجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن علاقته بمدربه الألماني يورغن كلوب، مؤكدا أنه تطور كثيرا تحت قيادته.



وقال فيرمينو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: «أتذكر أننا تبادلنا الرسائل، عندما وصل إلى هنا في ليفربول. أخبرته كم كنت سعيدا لأنه جاء إلى هنا وها أنا اليوم».



وأضاف: «أنا سعيد جدا بالعمل إلى جانبه، وصوله إلى هنا غير كل شيء، لقد ساهم معنا في تحقيق نتائج رائعة، فقد كنت أعرفه بالفعل عندما كانت أواجهه في ألمانيا».



وختم: «لقد كبرت وتطورت كثيرا هنا بفضله».



ونجح كلوب في قيادة ليفربول لتحقيق 4 ألقاب منذ أن تولى قيادة الريدز، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى السوبر الأوروبي.



ويستحوذ لقاء مان يونايتد وضيفه ليستر سيتي في ملعب «أولد ترافورد» على الاهتمام أيضا، حيث يأمل «الشياطين الحمر» تحقيق الانتصار ولا شيء سواه للإبقاء على آماله في الحصول على مقعد مؤهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وهو الهدف الأول بالنسبة للفريق حاليا.



وفي باقي اللقاءات غدا، يلعب برايتون مع نوريتش سيتي، وتشلسي مع برينتفورد، وليدز يونايتد مع ساوثمبتون، وولفرهامبتون مع أستون فيلا.