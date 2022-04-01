يطمح لاتسيو للتغلب على ضيفه ساسوولو غدا السبت في المرحلة الـ 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم للدخول في حسابات المقاعد المؤهلة الى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل. ويلتقي غدا سبيتزيا مع فينيزيا، وساليرنيتانا مع تورينو.



ألمانيا



يحل بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فرايبورغ على ملعب «شوارزوالد ستاديون» في إطار المرحلة الـ 28 من الدوري الألماني. وفي مباراة أخرى، ينتظر بوروسيا دورتموند اختبارا مثيرا عندما يلاقي لايبزيغ. ويلتقي غدا أيضا أرمينيا بيليفيلد مع شتوتغارت، وباير ليفركوزن مع هرتا برلين، وآينتراخت فرانكفورت مع غرويتر فورث، وهوفنهايم مع بوخوم، فيما تفتتح منافسات المرحلة اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين يونيون برلين مع كولن.



فرنسا



تقام غدا 3 مباريات ضمن المرحلة الـ 30 من الدوري الفرنسي، حيث يلعب نيس مع رين، وليل مع بوردو، وسانت إيتيان مع مرسيليا.