حصدت مسرحية «أضداد» جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل أول في ختام مهرجان جامعة صحار المسرحي في نسخته العاشرة الذي أقيم على خشبة مسرح الجامعة بمشاركة أربعة عروض مسرحية تنافست على جوائز المهرجان.

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الفنان طالب بن محمد البلوشي وبصحبة الفنان محمد نور البلوشي والمخرج أحمد بن علي العجمي جوائز المهرجان التي جاءت كالآتي: العرض المسرحي «أضداد»، حصل على جوائز أفضل عرض متكامل أول وأفضل ممثل دور أول ذهبت لعبدالله البلوشي، وأفضل ممثلة دور أول ذهبت لأروى الكحالية، وأفضل ديكور مسرحي وأفضل إضاءة مسرحية وأفضل مؤثرات صوتية وأفضل أزياء مسرحية، وأفضل مخرج مسرحي ذهبت لنوار الكحالية.

فيما حصل العرض المسرحي «الطاهي» على الجوائز الآتية: أفضل عرض متكامل ثان وأفضل ممثل دور ثان ذهبت لنواف الضوياني وأفضل مكياج مسرحي.

كما حصل العرض المسرحي «زوجوه يعقل» على جائزة أفضل ممثلة دور ثان ذهبت لوئام المسرورية، وحصل العرض المسرحي «المنعطف الأخير» على جائزة لجنة التحكيم.

كما تم تقديم عدد من جوائز التميز وهي: جائزة التأليف المسرحي حصلت عليها المياسة البلوشية، فيما حصلت على جائزة الإضاءة المسرحية مسرحية «المنعطف الأخير» وعلى جائزة التمثيل المسرحي كل من شذى السعدي وعلي المخمري وجمال النوفلي.

كما صاحبت العروض المسرحية للمهرجان جلسات نقدية لكل مسرحية قدمها عدد من فناني ونقاد المسرح في سلطنة عمان.