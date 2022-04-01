القاهرة ـ محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت ذاته يجد نفسه في بعض الاحيان يتعرض لمطبات وازمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها، وما الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



ياسمين صبري (34 عاما) حققت اعمالها الفنية شعبية كبيرة.. وتم اختيارها ضمن اجمل 100 وجه في العالم سنة 2017، وكانت الفنانة المصرية الوحيدة في القائمة.. عملت في بدايتها كمراسلة لقناة «الحياة» المصرية، إلا أن القدر قادها لتصبح واحدة من أبرز الممثلات الشابات.. رياضية على مستوى عال وعاشقة للسباحة، حصلت على عدة ميداليات ذهبية، كما فازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة، واتجهت لتشارك في مسابقة ملكة جمال مصر، والتي تم إلغاؤها بسبب عدم وجود ممولين لها.



حرب البيانات وتبادل الاتهامات دبت فجأة بين الفنانة المصرية ياسمين صبري ووالدها د.أشرف صبري رئيس جمعية الغوص المصرية، ووصف كل منهما الآخر بصفات صعبة وقاسية جدا بعد ان اتهمها فيها بالكذب والجحود، في مقابل اتهامها له بأنه فضل اختياراته الشخصية على تحمل مسؤولية أبنائه بعد الانفصال عن والدتها عقب الإعلان عن عدم حضور ياسمين وشقيقتها وأمهم حفل زفاف شقيقهم. ثم قام بمداخلات إعلامية في برامج تلفزيونية اتهم فيها ياسمين وشقيقتها بالجحود، والتزمت ياسمين الصمت ولم ترد على تصريحات والدها، إلا أنها ردت بطريق غير مباشر بأن علاقتها بأمها قوية جدا وهي كل شيء في حياتها وأن من رباها هما جدها وجدتها، وان علاقتها مقطوعة بوالدها، ومازالت حرب الاتهامات وتشويه صورة الآخر مستمرة على فترات.



ومن المطبات الحرجة في مشوار ياسمين الفني حين شنت هي والفنانة نسرين أمين هجوما حادا على المخرج محمد سامي بعد مشاركتها في مسلسل «الاسطورة» واتهمته بمجاملة زوجته الفنانة مي عمر بتغيير السيناريو وحذف مشاهد بعض الممثلات لصالحها، وهو ما تسبب بأزمة وانتهى بانسحاب ياسمين صبري، رغم أنها كانت تراهن على دورها في المسلسل كخطوة مهمة في مشوارها الفني الذي بدأته قبل سنوات.



رغم ان ياسمين وصلت لمرحلة النجومية والبطولة المطلقة، إلا انها تتلقى دائما انتقادات لاذعة من العديد من المخرجين والنقاد وبعض زملائها ان تعبيرات وجهها اثناء التصوير لا تتغير وثابتة ولا تجيد التعبير عما يدور في العمل الفني، واستدلوا على ذلك بعشرات المشاهد في الدراما، لدرجة ان البعض طالبها بالخضوع لدورات تعلم التمثيل حتى تطور من ادائها الفني.



تتعرض ياسمين لمواقف حرجة بسبب نشاطها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام احيانا.. فقامت منذ فترة برفع دعوى قضائية ضد أحد متابعيها على موقع إنستغرام اتهمته بالسب والقذف أمام المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسكندرية.. لأنه تعدى عليها لفظيا، وحكمت المحكمة على المتابع بالحبس لمدة عام كامل مع الشغل والنفاذ، وغرامة 20 ألف جنيه لقيامه بالتعدي لفظيا على موكلته لتعتبره ياسمين انذارا لمن يتجاوز في حقها.



كما تعرضت ياسمين لشائعة عكرت صفو حياتها عن وجود علاقة بينها ورامز جلال فقرر زوجها أحمد أبو هشيمة الانفصال عنها، وتبين أنها شائعات كاذبة هدفها التشويش على زواجها الناجح..