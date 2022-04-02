استقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي، سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت د. صالح بن عامر الخروصي، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة احمد الإبراهيم، وذلك في مبنى الخطوط الجوية الكويتية الرئيسي.

هذا وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات التي تخص قطاع الطيران، كما تطرق الطرفان إلى عمق العلاقات بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وتقارب وجهات النظر فيما بينهما في كل ما يعود بالمصلحة العامة والفائدة على الطرفان ويحقق الاهداف المرجوة في توطيد أواصر الصلة بين البلدين وتعزيزها.

وعلى هامش الزيارة، ثمن الرئيس التنفيذي معن رزوقي، الجهود الديبلوماسية لدولة الكويت وسلطنة عمان في العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في شتى المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها والتي تساهم في تمتين وتقوية العلاقات واستمرارها على المدى الطويل، وبما يقود إلى تطويرها على نحو أفضل ليخدم جميع الاطراف ويحقق الطموحات المنشودة.

وأضاف رزوقي قائلاً: "تشرفنا اليوم باستقبال سعادة السفير الدكتور صالح الخروصي، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتعاون الممتد الذي يجمع بين البلدين".

واستهل رزوقي حديثه لسعادة السفير قائلاً: "إن الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مؤخراً عن إطلاق عدداً من الوجهات الجديدة من بينها مدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث سيتم تشغيل أولى رحلات الطائر الأزرق إلى صلالة اعتباراً من تاريخ 7 يونيو القادم بواقع رحلتان في الاسبوع أيام السبت والثلاثاء".

وذكر رزوقي بأن اختيار الخطوط الجوية الكويتية لوجهة صلالة جاء بعد دراسات متأنية وحصيفة للسوق بشكل عام ومدى الاقبال على هذه الوجهة المهمة التي يكثر الإقبال عليها خاصة في موسم الصيف ولما لها من مميزات عدة كإعتدال أجوائها واشتمالها على الأماكن السياحية والجبال والقلاع الأثرية القديمة، والزخم السياحي الممتع بالاضافة الى المساحات المليئة بالاشجار والطبيعة الخلابة.

واردف رزوقي قائلاً: "إن الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على توفير خيارات متنوعة لعملائها الكرام عبر توسيع شبكة خطوطها حول العالم واطلاق وجهات جديدة تلبي من طموحاتهم ورغباتهم وذلك عبر أسطولها الجديد الذي يحتوي على أحدث الطرازات والتقنيات والتكنولوجيا الفائقة."

واختتم رزوقي تصريحه بالتأكيد على خدمة عملاء الخطوط الجوية الكويتية على أكمل وجه وصولاً إلى أفضل مستويات التميّز وبما يليق بالناقل الوطني لدولة الكويت".