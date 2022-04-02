عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة مواعيد عمل مراكز التطعيم ضد كوفيد-19 ومراكز فحص العمالة الوافدة خلال شهر رمضان المبارك، علما ان ايام العمل ستكون من الاحد الى الخميس.

وجاء في بيان وزارة الصحة أن مركز التطعيم في مشرف سيعمل من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء ، أما مركز شباب الجليب فسيعمل من الساعة 9 مساء حتى 12 منتصف الليل ، اما مركز جسر جابر فسيعمل من الساعة 8 مساء حتى 12 منتصف الليل.

وستعمل مراكز التطعيم في مراكز الرعاية الاولية من الساعة 8 مساء حتى 12 مساء.

وبالنسبة لمراكز فحص العمالة الوافدة فستعمل على فترتين، الاولى من 8 صباحا حتى 1 ظهرا، اما الثانية فستكون من 1 ظهراً حتى 5 عصرا.