يقول الله عز وجل: (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسَّنا من لغوب) سورة ق (آية 38). قال الحسن وقتادة: قالت اليهود: إن الله خلق الخلق في ستة أيام واستراح اليوم السابع وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. عن ابن عباس: أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن خلق السموات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء (وما فيهن من منافع) وخلق يوم الأربعاء (الشجر والماء) وخلق يوم الخميس (السماء) وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر، قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش»، قالوا: قد أصبت لو تممت ثم استراح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزلت الآية: (ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسَّنا من لغوب فاصبر على ما يقولون).